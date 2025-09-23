WWE 2K25: Datum für Serverabschaltung verkündet

Ohne einen Server ist die Nutzung von Online-Funktionen in Spielen nicht mehr möglich. So können etwa Partien im Multiplayer nicht mehr gespielt oder auch Erfolge nicht mehr freigeschaltet werden.
Für WWE 2K25 wurde ein Termin für die Abschaltung Online-Funktionen und -Dienste kommuniziert. Allerdings ist das schon sehr ungewöhnlich, denn der neuste Teil der Wrestlingserie wurde erst im März 2025 veröffentlicht.
Panik sollten Besitzer des Spiels aber jetzt nicht bekommen. Die Server sind noch bis zum 14. März 2027 verfügbar. Erst dann erfolgt, genau zwei Jahre nach Release, die Abschaltung.
Also nur 2 Jahre 🤔
Nur zwei Jahre. Ist doch kein Problem und die zwei Jahre vergehen nicht so schnell. 😅
Das ist doch nur noch ein Witz, kaufe sowieso kein FC, NBA oder WWE mehr, zum Glück.
Achso! Erst 2027, na np np, bis dahin gibt’s doch eh schon WWE 2K27! Wer will da so einen alten Dreck wie WWE 2K25 spielen?! Neu ist immer besser!
Kein 2K26?😅
Die können doch nicht einfach ein Jahr außen vor lassen 😄
Na WWE 2K26 gibt’s doch 2026 und 2027 dann WWE 2K27! Selbst 2K26 ist dann schon oller Schund von gestern, wenn WWE 2K25 abgeschaltet wird! xD
Trotzdem viel zu zeitig, damit will man dann wahrscheinlich den nächsten Teil pushen, soviele Wrestling Games gibt es ja nicht.
Tja das passiert bei Singleplayer Games eher weniger , hab vor nicht langer Zeit Jade Empire nochmal geladen und gezockt, dank MS immer noch verfügbar in der Bibliothek und läuft auch noch 20 Jahre nach Release einwandfrei, das versuche mal mit einem Multiplayer Game.
Gut 20 Jahre müssen es auch nicht sein aber zwei Jahre sind doch absurd lächerlich, beneide nicht die armen Kerle die das nicht mitkriegen und das Game nächstes Jahr oder kurz vor Stilllegung erst kaufen.
Das Spiel ist ja dann zum Glück nicht tot.
Und wenn man echte Freunde hat, dann benötigt man keine Online-Funktionen ^^
Es ist natürlich nicht lang, aber wer hauptsächlich online spielt wird ganz sicher nicht den vorletzten Teil spielen.
2 Jahre ist schon echt mau. Aber die meisten spielen ja eh immer den neuesten Teil.
Könnte mir auch vorstellen das dann der 14.3.27 der Release von 2k27 ist.
Mal sehen wann sie nur noch genau 1 Jahr die Server anlassen
Wird nicht passieren – die alten Teile werden in Sales ja auch noch Geld abwerfen und das geht besser wenn die Server noch da sind.