WWE 2K25: Datum für Serverabschaltung verkündet

Nur sechs Monate nach Release wurde ein Datum für die Abschaltung der Server für WWE 2K25 verkündet.

Ohne einen Server ist die Nutzung von Online-Funktionen in Spielen nicht mehr möglich. So können etwa Partien im Multiplayer nicht mehr gespielt oder auch Erfolge nicht mehr freigeschaltet werden.

Für WWE 2K25 wurde ein Termin für die Abschaltung Online-Funktionen und -Dienste kommuniziert. Allerdings ist das schon sehr ungewöhnlich, denn der neuste Teil der Wrestlingserie wurde erst im März 2025 veröffentlicht.

Panik sollten Besitzer des Spiels aber jetzt nicht bekommen. Die Server sind noch bis zum 14. März 2027 verfügbar. Erst dann erfolgt, genau zwei Jahre nach Release, die Abschaltung.