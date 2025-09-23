WWE 2K25: Datum für Serverabschaltung verkündet

Nur sechs Monate nach Release wurde ein Datum für die Abschaltung der Server für WWE 2K25 verkündet.

Ohne einen Server ist die Nutzung von Online-Funktionen in Spielen nicht mehr möglich. So können etwa Partien im Multiplayer nicht mehr gespielt oder auch Erfolge nicht mehr freigeschaltet werden.

Für WWE 2K25 wurde ein Termin für die Abschaltung Online-Funktionen und -Dienste kommuniziert. Allerdings ist das schon sehr ungewöhnlich, denn der neuste Teil der Wrestlingserie wurde erst im März 2025 veröffentlicht.

Panik sollten Besitzer des Spiels aber jetzt nicht bekommen. Die Server sind noch bis zum 14. März 2027 verfügbar. Erst dann erfolgt, genau zwei Jahre nach Release, die Abschaltung.

  2. Sevalot 3320 XP Beginner Level 2 | 23.09.2025 - 13:05 Uhr

    Nur zwei Jahre. Ist doch kein Problem und die zwei Jahre vergehen nicht so schnell. 😅

    0
  3. Katanameister 202800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.09.2025 - 13:09 Uhr

    Das ist doch nur noch ein Witz, kaufe sowieso kein FC, NBA oder WWE mehr, zum Glück.

    0
  4. Homunculus 269960 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 13:15 Uhr

    Achso! Erst 2027, na np np, bis dahin gibt’s doch eh schon WWE 2K27! Wer will da so einen alten Dreck wie WWE 2K25 spielen?! Neu ist immer besser!

    0
      • Homunculus 269960 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 13:25 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Na WWE 2K26 gibt’s doch 2026 und 2027 dann WWE 2K27! Selbst 2K26 ist dann schon oller Schund von gestern, wenn WWE 2K25 abgeschaltet wird! xD

        0
  5. de Maja 296635 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 13:20 Uhr

    Trotzdem viel zu zeitig, damit will man dann wahrscheinlich den nächsten Teil pushen, soviele Wrestling Games gibt es ja nicht.
    Tja das passiert bei Singleplayer Games eher weniger , hab vor nicht langer Zeit Jade Empire nochmal geladen und gezockt, dank MS immer noch verfügbar in der Bibliothek und läuft auch noch 20 Jahre nach Release einwandfrei, das versuche mal mit einem Multiplayer Game.
    Gut 20 Jahre müssen es auch nicht sein aber zwei Jahre sind doch absurd lächerlich, beneide nicht die armen Kerle die das nicht mitkriegen und das Game nächstes Jahr oder kurz vor Stilllegung erst kaufen.

    1
  6. DrFreaK666 145180 XP Master-at-Arms Gold | 23.09.2025 - 13:22 Uhr

    Das Spiel ist ja dann zum Glück nicht tot.
    Und wenn man echte Freunde hat, dann benötigt man keine Online-Funktionen ^^

    0
  7. Ash2X 296180 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 13:53 Uhr

    Es ist natürlich nicht lang, aber wer hauptsächlich online spielt wird ganz sicher nicht den vorletzten Teil spielen.

    0
  8. HakunaTraumata 101480 XP Profi User | 23.09.2025 - 14:05 Uhr

    2 Jahre ist schon echt mau. Aber die meisten spielen ja eh immer den neuesten Teil.
    Könnte mir auch vorstellen das dann der 14.3.27 der Release von 2k27 ist.
    Mal sehen wann sie nur noch genau 1 Jahr die Server anlassen

    0
    • Ash2X 296180 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 14:09 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Wird nicht passieren – die alten Teile werden in Sales ja auch noch Geld abwerfen und das geht besser wenn die Server noch da sind.

      0

