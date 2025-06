WWE 2K25: Dunk & Destruction Pack bringt die Stars vom Basketball-Court

Autor:, in / WWE 2K25

Das Zweite von insgesamt fünf DLC-Charakteren und Inhaltspaketen ist ab sofort erhältlich. Das Dunk & Destruction Pack bringt die Stars vom Basketball-Court direkt in the Ring von WWE 2K25, dem aktuell bestbewerteten Titel der Franchise auf Xbox**. Hier treffen Wrestling und Basketball spektakulär aufeinander.

Mit dabei ist eine einzigartige Mischung aus Powerhouse-Athleten:innen, die überall für Aufsehen sorgen. Shaquille O’Neal, eine der größten Sport- und Popkultur-Ikonen aller Zeiten, Mitglied der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, vierfacher NBA-Champion, dreifacher NBA Finals MVP und NBA Most Valuable Player des Jahres 2000, bringt seine geballte Power in den Ring.

Neben seiner Karriere als DJ, Rapper und Schauspieler ist Shaq langjähriger WWE-Fan und sorgte bereits bei mehreren WWE-Auftritten mit seiner imposanten Größe von 2,16 Metern für Staunen.

Ebenfalls im Pack erhalten ist Tyrese Haliburton, zweifacher NBA-All-Star und Assist-König der Saison 2024. Er führte die Indiana Pacers 2025 erstmals seit 25 Jahren in die NBA Finals. Haliburton ist bekennender WWE-Fan und tritt in WWE 2K25 stilecht im eigenen „Tyrese 3:17“-Shirt auf, eine Hommage an WWE-Legende „Stone Cold“ Steve Austin.

Komplettiert wird das Trio durch Jalen Brunson, zweifacher NBA-All-Star und Kapitän der New York Knicks. Nachdem er Tyrese Haliburton bei WWE SmackDown herausforderte, trafen die beiden nicht nur dort, sondern auch in den NBA-Playoffs 2025 aufeinander. Dieser Aufeinandertreffen verbindet die Welten von WWE und Basketball auf spannende und unterhaltsame Weise.