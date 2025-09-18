WWE 2K25: Goldberg, Nikki Bella und Attitude Era Superstars jetzt spielbar

Ab sofort könnt ihr in WWE 2K25 mit zwei der größten Legenden in den Ring steigen. Goldberg und Nikki Bella sind Teil der neuen Hall of Legends-Erweiterung, die exklusiv für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.
Neben den beiden Superstars bietet die Erweiterung eine brandneue „Hall of Legends“-Arena auf The Island, zusätzliche Storyline-Inhalte sowie neue Creation Parts.
Diese Inhalte können direkt im Spiel für 50.000 VC freigeschaltet werden. Ebenfalls ab heute verfügbar ist das Attitude Era Superstars Pack, das vierte von fünf DLC-Charakterpaketen. Mit fünf Kult-Ikonen der Attitude Era sowie über 50 neuen Moves und Taunts erweitert dieses Paket das ohnehin schon umfangreiche Roster. Die Attitude Era gilt als eine der einflussreichsten Phasen in der WWE-Geschichte und bringt in WWE 2K25 die unvergessliche Stimmung dieser Zeit zurück.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Goldberg, daß war schon langsam die Endphase meiner Wrestlingzeit, danach wurde es massiv uninteressant 😅
…und selbst Gorldberg war alles in allem kein wirklich guter Wrestler. Finde ich zumidnest!
Japp, kam ja vom Football und hat wohl auch einige schwerwiegende Verletzungen verursacht.
Goldberg war nur der Zerstörer und damals hatte er es noch mit seiner Ausdauer wegmachen können. Heute pumpt er nach 5 min wie ein Maikämpfer und vermasselt jeden Move. Jackhammer auf den Kopf oder er bekommt die Leute gar nicht mehr wirklich hoch zum Suplex. Persönlich würde ich sagen er ist eine Gefahr für andere, aber er ist ja nun im Ruhestand. Hatte ja sein letztes Match vor 2-3 Monaten gegen Gunther
Ich mochte stongold Steve Austin hoffe richtig geschrieben 😅😂
Stone Cold 😝