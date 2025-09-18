WWE 2K25: Goldberg, Nikki Bella und Attitude Era Superstars jetzt spielbar

Ab sofort könnt ihr in WWE 2K25 mit zwei der größten Legenden in den Ring steigen. Goldberg und Nikki Bella sind Teil der neuen Hall of Legends-Erweiterung, die exklusiv für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Neben den beiden Superstars bietet die Erweiterung eine brandneue „Hall of Legends“-Arena auf The Island, zusätzliche Storyline-Inhalte sowie neue Creation Parts.

Diese Inhalte können direkt im Spiel für 50.000 VC freigeschaltet werden. Ebenfalls ab heute verfügbar ist das Attitude Era Superstars Pack, das vierte von fünf DLC-Charakterpaketen. Mit fünf Kult-Ikonen der Attitude Era sowie über 50 neuen Moves und Taunts erweitert dieses Paket das ohnehin schon umfangreiche Roster. Die Attitude Era gilt als eine der einflussreichsten Phasen in der WWE-Geschichte und bringt in WWE 2K25 die unvergessliche Stimmung dieser Zeit zurück.