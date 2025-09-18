WWE 2K25: Goldberg, Nikki Bella und Attitude Era Superstars jetzt spielbar

Neue Legenden in WWE 2K25: Hall of Legends-Erweiterung und Attitude Era DLC ab sofort verfügbar!

Ab sofort könnt ihr in WWE 2K25 mit zwei der größten Legenden in den Ring steigen. Goldberg und Nikki Bella sind Teil der neuen Hall of Legends-Erweiterung, die exklusiv für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Neben den beiden Superstars bietet die Erweiterung eine brandneue „Hall of Legends“-Arena auf The Island, zusätzliche Storyline-Inhalte sowie neue Creation Parts.

Diese Inhalte können direkt im Spiel für 50.000 VC freigeschaltet werden. Ebenfalls ab heute verfügbar ist das Attitude Era Superstars Pack, das vierte von fünf DLC-Charakterpaketen. Mit fünf Kult-Ikonen der Attitude Era sowie über 50 neuen Moves und Taunts erweitert dieses Paket das ohnehin schon umfangreiche Roster. Die Attitude Era gilt als eine der einflussreichsten Phasen in der WWE-Geschichte und bringt in WWE 2K25 die unvergessliche Stimmung dieser Zeit zurück.

  1. de Maja 296015 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.09.2025 - 08:52 Uhr

    Goldberg, daß war schon langsam die Endphase meiner Wrestlingzeit, danach wurde es massiv uninteressant 😅

    1
      • HakunaTraumata 100740 XP Profi User | 18.09.2025 - 10:16 Uhr
        Antwort auf Wartenaufwunder

        Goldberg war nur der Zerstörer und damals hatte er es noch mit seiner Ausdauer wegmachen können. Heute pumpt er nach 5 min wie ein Maikämpfer und vermasselt jeden Move. Jackhammer auf den Kopf oder er bekommt die Leute gar nicht mehr wirklich hoch zum Suplex. Persönlich würde ich sagen er ist eine Gefahr für andere, aber er ist ja nun im Ruhestand. Hatte ja sein letztes Match vor 2-3 Monaten gegen Gunther

        0

