WWE 2K25: Herrscht jenseits des Ringes

Herrscht jenseits des Ringes: Der offizielle Gameplay-Trailer zu WWE 2K25 gibt erste Einblicke auf 2K Showcase: The Bloodline‘s Dynasty, neue Match-Typen und Features.

2K hat den explosiven Gameplay-Trailer zu WWE 2K25 enthüllt.

Das Video zeigt erstmals aufregende neue Gameplay-Elemente, darunter neue Brawl-Umgebungen, Match-Typen, MyRISE Mutiny, Mein GM Online, Meine FRAKTION World Tour sowie einen ersten Blick von 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty. Zudem gibt es eine Vorschau auf eine vollkommen neue Art, jenseits des Rings zu herrschen – The Island, das exklusiv für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein wird.

Im Trailer wird WWE 2K25-Coverstar „The Original Tribal Chief“ Roman Reigns vorgestellt, gefolgt von einer actiongeladenen Montage von Superstars, die sich spektakuläre Kämpfe liefern, inklusive brandneuer Intergender-Match-Ups.

Eine Szene zeigt Reigns und Seth Rollins beim Ringside-Fight, wobei Rollins das neue Barricade-Dive-Feature demonstriert für hohe Sprünge. Anschließend gibt es einen ersten Blick auf neue Brawl-Umgebungen wie den NXT Parking Lot und das WWE-Archiv, wo eine Vielzahl von Objekten und Umgebungsgefahren genutzt werden kann, um Gegner hart zu bestrafen.

Fans erhalten zudem mit Spannung erwarteten Einblick in das brandneue 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty, das eine der legendärsten Wrestling-Familien aller Zeiten feiert – The Bloodline und die erweiterte Anoa’i-Familie.

Jedes Match führt zu einem von drei möglichen Ergebnissen: Relive History, indem ein historisches Match mit seinem originalen Ausgang nachgestellt wird, Rewrite History, indem das Match neu interpretiert wird, oder Create History, indem ein vollkommen fiktiver Match ausgetragen wird. The Bloodline’s Dynasty präsentiert actiongeladene Duelle mit Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu und vielen weiteren Wrestling-Ikonen.

Danach folgen Einblicke in neue Features und lang erwartete Verbesserungen, darunter die neuen Underground- und Bloodline Rules-Match-Typen. Clips aus MyRISE Mutiny zeigen eine durchgehende männliche und weibliche Storyline mit dramatischen Momenten, spannenden Matches und filmreifen Zwischensequenzen. Danach werden die Rückkehr des Chain Wrestling, neue Mein GM-Online-Features und die Einführung der Meine FRAKTION World Tour-Komponente präsentiert.

Der Trailer endet mit einem ersten Blick auf die gänzlich neue immersive Umgebung, in der Spieler „jenseits des Ringes herrschen“ können: