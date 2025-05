WWE 2K25: New Wave Pack bringt vier der heißesten Namen aus dem WWE-Kosmos

Heute veröffentlicht 2K das New Wave Pack, das Erste von insgesamt fünf DLC-Charakteren und Inhaltspaketen, die für WWE 2K25, dem bislang bestbewerteten Titel der Franchise auf Xbox, geplant sind.

Das New Wave Pack bringt vier der aktuell heißesten Namen aus dem WWE-Kosmos erstmals ins Spiel:Alex Shelley und Chris Sabin bilden die Motor City Machine Guns, das sich kurz nach ihrem WWE-Debüt bereits die WWE Tag Team Championships sichern konnte. Beide genießen Legendstatus durch zahlreiche Titelgewinne in andere Ligen.

Stephanie Vaquer ist amtierende NXT Women’s Champion und die erste Frau, die gleichzeitig auch den NXT Women’s North American Champion Title hielt. Giulia sorgte mit ihrem Sieg bei der 2024 Women’s Iron Survivor Challenge und dem anschließenden Gewinn der NXT Women’s Championship für Furore. Ergänzt wird das New Wave Pack durch Meine FRAKTION-Karten für alle neuen Superstars sowie über 40 neue Moves und Taunts. Das Pack kann einzeln oder als Teil des WWE 2K25 Season Pass erworben werden, der auch in der Bloodline Edition sowie der Deadman Edition enthalten ist.

Ebenso enthält man mit dem New Wave Pack einen besonderen prominenten Gast-Charakter, dessen Name noch nicht verraten wurde.

In Verbindung mit dem New Wave Pack erscheinen neue Inhalte von Meine FRAKTION, darunter das WWE 2K25-Debüt der beliebten Demastered-Kartensammlung, sowie das legendäre Urnen-Fremdobjekt, das exklusiv für Spieler des Deadman Edition Bonus Packs, der Deadman Edition oder der Bloodline Edition erhältlich ist.

In Kürze folgt außerdem Kapitel 2 von The Island, exklusiv für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich. Spieler dürfen sich auf 11 neue Quests, 44 neue Kämpfe, neue freischaltbare Inhalte wie Xavier Woods‘ Alter Ego Zero sowie den Geist von Paul Bearer, neue Markenklamotten in den Läden, eine Fortsetzung der The Island-Storyline und vieles mehr freuen.