WWE 2K25: Spiel formell mit ersten Bildern angekündigt

Auf einen neuen Ableger der Spielreihe WWE2K müssen Fans des Wrestlings auch in diesem Jahr nicht verzichten.

2K Games kündigte WWE 2K25 in der neuen Folge von Monday Night Raw formell an, wie ihr in einem Clip sehen könnt.

Details zum Spiel, für das erneut Visual Concept als Entwickler verantwortlich ist, werden erst am 28. Januar nachgeliefert.

Im Microsoft Store könnt ihr WWE 2K25 bereits für Xbox Series X|S und Xbox One auf eure Wunschliste setzen. Dort wurden auch erste Screenshots veröffentlicht: