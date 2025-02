WWE 2K25: The Bloodline’s Dynasty im Showcase-Video

Werdet ein Teil von „The Wise Man“ Paul Heyman in WWE 2K25 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty.

2K hat einen Trailer zu 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty in WWE 2K25 enthüllt, die erste Nacherzählung der epischen Bloodline-Saga und eine Hommage an das Erbe der legendären Wrestling-Familien Anoa’i, Fatu und Maivia.

Erzählt von „The Wise Man“ Paul Heyman, präsentiert der Trailer die interaktive Dokumentation der Bloodline und ihrer erweiterten Familie. 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty ermöglicht es Spieler, einige der größten Momente der legendären Wrestling-Dynastien hautnah zu erleben, mit WWE-Superstars und -Legenden wie Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, „High Chief“ Peter Maivia, The Wild Samoans und viele mehr.

Spieler können Geschichte erneut erleben, darunter ikonische Momente wie Yokozuna vs. Hulk Hogan bei King of the Ring ’93 und Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley bei RAW ’97.

Doch Paul Heyman enthüllt eine spannende Wendung: Spieler haben die Möglichkeit, die Geschichte zu verändern und der Bloodline noch mehr Ruhm zu bringen, indem sie bittere Niederlagen rächen, darunter Rikishi vs. „Stone Cold“ Steve Austin bei No Mercy 2000 und das entscheidende Titelmatch zwischen Roman Reigns und Seth Rollins beim Royal Rumble 2022.

Der Trailer endet mit einem ersten Blick auf die neuen Traum-Matches im diesjährigen 2K Showcase, in denen Spieler ihre ganz eigene Geschichte schreiben und einige der größten „Was wäre, wenn?“ Matches zu erleben.

Auf Wunsch der Community kehren in WWE 2K25 alle Showcase-Zwischensequenzen zurück, dieses Mal vollständig mit Ingame-Grafik, anstelle von historischem Live-Action-Filmmaterial.

Die Liste der Spiele in 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty umfasst:

Relive History: Yokozuna mit Mr. Fuji vs. Hulk Hogan – King of the Ring ‘93; Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley – RAW 13. Februar 1997; Nia Jax vs. Lyra Valkyria – Queen of the Ring ‘24; The Usos vs. The New Day mit Big E – Hell in a Cell ‘17; Solo Sikoa vs. Carmelo Hayes mit Trick Williams – NXT 13. September 2022.

Change History: The Headshrinkers (Samu and Fatu) vs. The Steiner Bros – WrestleMania IX; Rikishi vs. „Stone Cold“ Steve Austin – No Mercy 2000; Umaga mit Armando Estrada vs. John Cena – New Year’s Revolution 2007; Tamina vs. Natalya vs. Carmella vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch – Money in the Bank ‘17; Naomi vs. Bayley – Super ShowDown ‘20; Roman Reigns vs. Seth Rollins – Royal Rumble ‘22.

Create History: „High Chief“ Peter Miavia vs. George „The Animal“ Steele; The Wild Samoans (Afa and Sika) vs. The Dudley Boyz; The OG Bloodline vs. New Bloodline in WarGames; The Islanders (Haku and Tama) vs. The Street Profits; Und vieles mehr!



Dieser Woche wurde das beeindruckende und umfangreiche WWE 2K25 Roster enthüllt, mit über 300 spielbaren Charakteren.

Erstmals dabei sind die New Bloodline-Mitglieder Jacob Fatu, Tama Tonga und Tonga Loa, sowie weitere Bloodline-Familienmitglieder wie The Wild Samoans, The Islanders und The Headshrinkers. Zusätzlich sind Oba Femi, Ethan Page, Sol Ruca, Kelani Jordan, Alundra Blayze und mehr neu im Spiel, ebenso wie die Rückkehr von Naomi.

Die vollständige WWE 2K25- Roster-Liste gibt es hier. Den Trailer direkt hier: