WWE 2K25: Über 100 GB Schwergewicht

Autor:, in / WWE 2K25

WWE 2K25 wird am 14. März 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen. ​Dabei wird das Spiel ein echtes Schwergewicht für die aktuelle Generation, laut den neuesten Berichten. Satte 110 GB Speicherplatz benötigt ihr, um in den Ring zu steigen.

Download-Größen:

Current-Gen: ~110 GB​

Last-Gen: ~88 GB​

Pre-Load:

Standard Edition: 12. März 2025 ​

Deadman und Bloodline Edition: 05. März 2025