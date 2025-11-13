WWE 2K25: WWE 2K25 Saturday Night’s Main Event DLC voller Legenden

Jesse Ventura, „Mr. Wonderful“ Paul Orndorff, Tito Santana, Junkyard Dog und Sid Justice sowie eine Reihe neuer Moves und Taunts sind mit dem neuen DLC für WWE 2K25 verfügbar.

Ab sofort feiert WWE 2K25 fünf unvergessliche Superstars der legendären „Golden Era“ im neuen Saturday Night’s Main Event Pack, dem fünften und letzten DLC-Charakterpaket für das Wrestlingspiel.

Die 80er Jahre, oft als „Golden Era“ oder „Rock ’n’ Wrestling Connection Era“ bezeichnet, markierten den globalen Aufstieg der WWE zu einem Unterhaltungsphänomen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor war die Fernsehen Reihe Saturday Night’s Main Event in der Titelkämpfe, außergewöhnliche Stipulation Matches und spektakuläre Storylines das Publikum begeisterten.

Diese Ära prägte die WWE bis heute mit Superstars, die überlebensgroß und unvergesslich geblieben sind. Das Saturday Night’s Main Event Pack bringt fünf dieser Superstars zurück in den Ring: Jesse Ventura, „Mr. Wonderful“ Paul Orndorff, Tito Santana, Junkyard Dog und Sid Justice, ergänzt durch mehr als60 neue Moves und Taunts.

Das Saturday Night’s Main Event Pack enthält außerdem Meine FRAKTION-Karten für jeden neuen Superstar. Das Paket ist einzeln oder als Teil desWWE 2K25Season Pass, Ringside Pass sowie in der Farewell Tour Edition, Bloodline Edition und Deadman Edition erhältlich.

Jesse Ventura, bekannt als „The Body“ bekannt, war einer der ersten WWE-Superstars, die den Sprung nach Hollywood geschafft haben. Mit seiner markanten Stimme und seinem kraftvollen Auftreten spielte er beeindruckende Rollen in Action-Blockbustern. Er ist WWE Hall of Famer, ehemaliger Kommentator und ehemaliger Gouverneur von Minnesota.

„Mr. Wonderful“ Paul Orndorff beeindruckte mit seiner außergewöhnlichen Muskulatur und seinem vernichtenden Piledriver-Finisher. Bei der ersten WrestleMania schrieb er Geschichte, als er gemeinsam mit „Rowdy“ Roddy Piper im Main Event gegen Hulk Hogan und Mr. T antrat. Nach seiner WWE-Karriere gewann er weitere Titel in der WCW und wurde schließlich in die WWE Hall of Fame aufgenommen.

Tito Santana, zweimaliger Intercontinental Champion, zweifacher WWE Tag Team Champion und WWE Hall of Famer, gehört zu den beliebtesten Superstars der 80er und 90er Jahre. Zu seinen Highlights zählen das erste Match der ersten WrestleMania und sein Sieg beim King of the Ring 1989. Mit seinem Flying Forearm Smash Finisher und den Figure Four Leglock begeisterte er Fans weltweit und unterhielt später am spanischen Kommentatorentisch.

Junkyard Dog war eine der charismatischsten WWE Legenden. Schon vor dem ersten Gong begeisterte er das Publikum mit seinem einzigartigen Auftreten. Im Ring überzeugte er mit seiner Widerstandskraft, kraftvollen Headbutts und seinem gefürchteten „Thump”-Powerslam. Er ist Mitglied der WWE Hall of Fame und gewann mehrere Auszeichnungen und Titel, darunter die WCW World Six-Man Tag Team Championship und einen Slammy Award als „Best Single Performer”.

Sid Justice, 205,74 cm groß und eine massive Erscheinung, war bekannt für seine dominante Powerbomb-Finishing-Move. Er trat inWWE, WCW und ECW auf und stand mit vielen der berühmtesten Namen im Ring, darunter Bret Hart, Shawn Michaels, Mankind, The Undertaker und The Dudley Boyz. Seine Titelkarriere umfasst zwei WWE –Championships sowie zwei WCW-World Heavyweight Championships.

Die kommenden Belohnungen im Meine FRAKTION Live-Event umfassen eine Persona-Karte der WrestleMania 41-Version von Penta. In Kürze öffnet außerdem der neue Galaxy Opal Token Market, der Spieler besonders starkte Karten für ihre Sammlungen bietet.