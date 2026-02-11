WWE 2K26: 2K‑Showcase lässt euch CM Punks Geschichte neu schreiben

WWE 2K26 startet mit einem Showcase, der sich bewusst von allen bisherigen Formaten absetzt.

„Punked“ ist kein nostalgischer Rückblick, sondern eine persönliche Reise durch die Karriere eines Superstars, der die WWE geprägt, herausgefordert und mehrfach auf den Kopf gestellt hat. CM Punk kommentiert den gesamten Modus selbst – direkt, ungefiltert und mit genau der Attitüde, die ihn berühmt gemacht hat.

Der Einstieg setzt sofort ein Statement: WrestleMania 41, Triple Threat, Punk gegen Seth „Freakin’“ Rollins und Roman Reigns, Paul Heyman an seiner Seite. Von dort aus springt der Showcase durch alle Epochen seiner Karriere – von WrestleMania‑Duellen gegen Randy Orton und The Undertaker bis zu jüngeren Rivalitäten wie Drew McIntyre bei Bad Blood 2024.

Alternative Zeitlinien: Was wäre, wenn Punk nie gegangen wäre?

Der Modus bricht bewusst mit der Realität. Ihr erlebt nicht nur historische Matches, sondern auch Szenarien, die nie stattgefunden haben – aber hätten stattfinden können. Was wäre, wenn Punk 2014 nicht ausgestiegen wäre? Was wäre, wenn bestimmte Fehden anders geendet hätten?

Eines der Highlights: CM Punk & AJ Lee vs. The Miz & Maryse – ein Match, das Fans seit Jahren in Foren fantasieren.

Weitere Alternate‑History‑Begegnungen sollen in den kommenden Wochen enthüllt werden.

Fantasy Warfare: Gegner, die Punk nie im Ring hatte

Für alle, die noch tiefer in die „Was wäre wenn?“-Schiene eintauchen wollen, bietet der Modus eine eigene Sektion: Fantasy Warfare.

Hier trifft Punk auf Legenden, denen er im echten WWE‑Ring nie begegnet ist – darunter „Stone Cold“ Steve Austin, Eddie Guerrero und weitere noch geheime Namen. Schauplatz dieser Traumduelle ist eine komplett neue Arena: der CM Punkvillion.

The Gauntlet: 20 Gegner, keine Pausen, alles oder nichts

WWE 2K26 führt außerdem einen neuen Hardcore‑Modus ein: The Gauntlet. Ihr tretet als CM Punk oder AJ Lee gegen alle 20 Showcase‑Gegner am Stück an – ohne Abkürzungen, ohne Erholung.

Wer das schafft, schaltet den gesamten Showcase‑Fortschritt sofort frei: Legenden, Outfits, Manager, Championships, Arenen – alles.

Release‑Plan

WWE 2K26 erscheint in vier Editionen:

King of Kings Edition – 6. März 2026

Attitude Era Edition – 6. März 2026

Monday Night War Edition – 6. März 2026

Standard Edition – 13. März 2026

Vorbestellungen sind bereits möglich.