WWE 2K26: Erweitert Ringside Pass um The Hardy Boyz, Jelly Roll und Lady Shani

WWE 2K26 startet Saison 4 des Ringside Passes und bringt The Hardy Boyz, Jelly Roll sowie Lady Shani ins Spiel.

2K und Visual Concepts haben Saison 4 des WWE 2K26 Ringside Passes veröffentlicht. Das neue Update erweitert das Wrestling-Spiel um The Hardy Boyz, Musiker Jelly Roll und die AAA-Wrestlerin Lady Shani. Die Inhalte sind ab sofort verfügbar.

Alle vier neuen Charaktere werden direkt auf Stufe 1 des Premium-Pfads freigeschaltet und bringen zusammen 47 neue Moves und Taunts mit ins Spiel.

Neue Personas und Belohnungen

Neben den neuen Superstars erwarten euch zusätzliche Persona-Karten, darunter Jeff Hardy ’00 und Lita ’00 im Team-Xtreme-Look. Außerdem ergänzt Saison 4 das Spiel um neue Erstellungsteile, Animationen, RXP-Boosts, Meine FRAKTION-Belohnungen, Island-VC sowie weitere kosmetische Inhalte.

Auch der kostenlose Pfad wurde erweitert. Dort lassen sich historische Persona-Versionen von Chad Gable ’16, John Cena ’25 und Shinsuke Nakamura ’23 freischalten.

Darüber hinaus kündigt 2K bereits das WrestleMania 42 Pack an, das am 19. August 2026 erscheint. Es enthält unter anderem die Arenen von WrestleMania 42 Night 1 und Night 2 sowie neue Persona-Karten für Cody Rhodes, Liv Morgan und Alexa Bliss.

Der Ringside Pass Saison 4 ist Bestandteil der Attitude Era Edition und der Monday Night War Edition von WWE 2K26 und kann alternativ auch separat erworben werden.