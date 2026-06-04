WWE 2K26: Erweitert sein Roster mit vier neuen Stars und legendären Personas

Die dritte Saison des Ringside Pass für WWE 2K26 ist ab sofort verfügbar und erweitert das Wrestling-Spiel um vier weitere Superstars. Mit Matt Cardona, La Parka, Torrie Wilson und Brian Pillman stoßen sowohl bekannte Rückkehrer als auch komplette Serien-Neulinge zum Roster hinzu.

Zu den größten Neuerungen zählen die WWE-2K-Debüts von La Parka und Torrie Wilson. Gleichzeitig kehren Matt Cardona und Brian Pillman in die Spielreihe zurück. Gemeinsam bringen die neuen DLC-Charaktere insgesamt 36 zusätzliche Moves und Taunts mit. Alle Premium-Charaktere werden bereits auf Stufe 1 freigeschaltet und stehen sofort zur Verfügung.

Darüber hinaus erweitert Saison 3 den Ringside Pass um mehrere neue Personas. Im Premium-Pfad erhalten Spieler unter anderem Zugriff auf Kane ’01 und Rey Mysterio ’01, die optisch an die Ära der Monday Night Wars angelehnt sind. Zusätzlich enthält die Saison neue Erstellungsteile, Movesets, Meine-FRAKTION-Inhalte, Token, RXP-Boosts, World Taunts sowie weitere Belohnungen.

Auch der kostenlose Saisonpfad wird mit neuen Inhalten versorgt. Dort können unter anderem die Personas „Mutiny Faction“ Asuka, Solo Sikoa ’22 und Brock Lesnar ’03 freigeschaltet werden. Ebenfalls zurück ist NBA-Star und WWE-Superfan Tyrese Haliburton, der erneut Teil der verfügbaren Inhalte ist.

Mit Saison 3 setzt 2K die regelmäßige Erweiterung von WWE 2K26 fort und liefert sowohl neue spielbare Superstars als auch zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für den eigenen Kader. Der Ringside Pass Saison 3 ist ab sofort verfügbar und Bestandteil der Attitude Era Edition sowie der Monday Night War Edition. Alternativ kann der Premium-Inhalt auch separat erworben werden.