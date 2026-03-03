WWE 2K26: ESPN‑Special enthüllt Ratings, neue Superstars und die King of Kings Edition

Das ESPN‑Broadcast‑Event zeigt, wie stark WWE 2K26 als Entertainment‑Produkt positioniert wird.

ESPN hat am Freitag ein gemeinsam mit der WWE produziertes Special ausgestrahlt, das einen umfassenden Blick auf WWE 2K26 gewährt.

Die Sendung präsentierte neue Superstar‑Ratings, frische Namen für das diesjährige Roster und mehrere exklusive Einblicke in kommende Inhalte. Moderiert wurde das Special von Joe Tessitore, flankiert von Big E und Kevin Owens, die den Enthüllungen den passenden Entertainment‑Rahmen gaben.

Das Line‑up der Gäste unterstrich den Stellenwert der Show: Paul „Triple H“ Levesque, Logan Paul, Joe Hendry, Chelsea Green und Paul Heyman traten auf, um Ratings zu kommentieren, neue Charaktere vorzustellen oder eigene Reaktionen beizusteuern. Die Präsentation wirkte wie ein Mix aus Sports‑Broadcast, Talkshow und Hype‑Event – perfekt zugeschnitten auf die WWE‑Community.

Ein Roster mit über 400 spielbaren Charakteren – und prominenten Neuzugängen

WWE 2K26 setzt erneut auf ein gigantisches Roster, das in diesem Jahr über 400 spielbare Superstars umfasst. Das Special bestätigte mehrere neue Zugänge, darunter:

Jelly Roll, der Musik‑Megastar, der erstmals in der Reihe auftaucht

Pagano und Lady Shani, zwei große Namen aus AAA

weitere Superstars, die über kommende Ringside Pass Premium Seasons nachgereicht werden

Die Ratings‑Enthüllung würdigte außerdem Ikonen wie The Rock und Stone Cold Steve Austin, wodurch die Attitude‑Era erneut prominent vertreten ist. Gleichzeitig wurden aktuelle Champions, NXT‑Talente und zurückkehrende Fan‑Favoriten hervorgehoben – ein Mix, der das Roster zu einem der umfangreichsten und vielseitigsten der Seriengeschichte macht.

King of Kings Edition – erster Trailer veröffentlicht

Parallel zum ESPN‑Special wurde der Trailer zur King of Kings Edition veröffentlicht. Der Clip bietet einen filmischen Blick auf die exklusiven Bonusinhalte dieser Edition und wird von Triple H persönlich kommentiert. Die Präsentation setzt auf eine Mischung aus Mythos, Inszenierung und ikonischer Ästhetik, die den besonderen Status der Edition unterstreicht.