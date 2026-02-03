WWE 2K26: Gameplay-Trailer zeigt neue Matchtypen und mehr

WWE 2K26 Gameplay-Trailer zeigt neue Matchtypen, Offensiv-Tools und umfassende Gameplay-Verbesserungen

Am Royal-Rumble-Wochenende haben 2K und WWE den neuen Gameplay-Trailer zu WWE 2K26 veröffentlicht. Der Trailer eröffnet mit dem Standard Edition Cover-Superstar von WWE 2K26, „The Best in the World“ CM Punk, der die Rampe in Richtung Ring entlanggeht.

Es folgen Szenen mit einer Vielzahl aktueller und legendärer WWE-Superstars, darunter Triple H, Rhea Ripley, Stone Cold Steve Austin, Stephanie Vaquer, Undertaker, Kane, John Cena, Cody Rhodes, Jade Cargill, Eddie Guerrero, Logan Paul, Iyo Sky und viele mehr.

Der amtierende World Heavyweight Champion CM Punk, dessen Cover-Status am Freitag enthüllt wurde, zählt zu den prägendsten und zugleich unkonventionellsten Persönlichkeiten der WWE-Geschichte. Bereits zuvor war er Coverstar von WWE ’13 und steht nun auch im Mittelpunkt des 2K Showcase in WWE 2K26.

Der Trailer gewährt zudem einen ersten Blick auf eine neue Throwback-Version von CM Punk mit langen, blondierten Haaren und weiten Shorts – ein Look, der Fans aus seiner Zeit vor dem WWE-Debüt bekannt ist, während er in einem besonderen Moment auf eine moderne Version seiner selbst trifft.

  HakunaTraumata | 03.02.2026 - 08:58 Uhr

    Das Gameplay ist eigentlich relativ gut. Gibt halt Kleinigkeiten die angepasst werden müssen wie wenn Körperteile rot sind das diese auch Auswirkungen haben auf das laufen oder klettern der Spieler.
    Ansonsten erwarte ich nichts gravierendes da die Last gen erst dieses Jahr in den Wind geschossen wurde. Also mehr 2K25.2

  aleXdeluXe86 | 03.02.2026 - 09:16 Uhr

    Das sieht schon ganz cool aus .
    Aber wenn eher was für den sale für mich persönlich

  Katanameister | 03.02.2026 - 09:40 Uhr

    Trailer können sie auf jeden Fall machen, auch wenn ich mit Wrestling kaum mehr was am Hut habe.

  GERxJOHNNY | 03.02.2026 - 10:52 Uhr

    Ich hatte mir etwas mehr von der Grafik erhofft dieses Jahr. Aber es kommen so viele Neuerungen hinzu, dass das Spiel durchaus interessant werden könnte

