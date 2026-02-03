WWE 2K26: Gameplay-Trailer zeigt neue Matchtypen und mehr

Am Royal-Rumble-Wochenende haben 2K und WWE den neuen Gameplay-Trailer zu WWE 2K26 veröffentlicht. Der Trailer eröffnet mit dem Standard Edition Cover-Superstar von WWE 2K26, „The Best in the World“ CM Punk, der die Rampe in Richtung Ring entlanggeht.

Es folgen Szenen mit einer Vielzahl aktueller und legendärer WWE-Superstars, darunter Triple H, Rhea Ripley, Stone Cold Steve Austin, Stephanie Vaquer, Undertaker, Kane, John Cena, Cody Rhodes, Jade Cargill, Eddie Guerrero, Logan Paul, Iyo Sky und viele mehr.

Der amtierende World Heavyweight Champion CM Punk, dessen Cover-Status am Freitag enthüllt wurde, zählt zu den prägendsten und zugleich unkonventionellsten Persönlichkeiten der WWE-Geschichte. Bereits zuvor war er Coverstar von WWE ’13 und steht nun auch im Mittelpunkt des 2K Showcase in WWE 2K26.

Der Trailer gewährt zudem einen ersten Blick auf eine neue Throwback-Version von CM Punk mit langen, blondierten Haaren und weiten Shorts – ein Look, der Fans aus seiner Zeit vor dem WWE-Debüt bekannt ist, während er in einem besonderen Moment auf eine moderne Version seiner selbst trifft.