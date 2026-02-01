WWE 2K26: Heiße Details zum neuen Wrestling-Spiel

„The Best in the World“ CM Punk ziert das Cover von WWE 2K26: Vier neue Match-Typen, Upgrades für alle Spielmodi und ein beispielloses Roster sorgen dafür, dass die Show niemals aufhört.

2K kündigte an, dass WWE 2K26, der neueste Teil der von Visual Concepts entwickelten WWE-Videospielreihe, ab dem 6. März für PlayStation 5 (PS5 ), Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam erhältlich sein wird.

Der amtierende World Heavyweight Champion CM Punk präsentiert sich in einer herausfordernden Pose auf dem Cover der Standard Edition – eine Position, die einem Triple Crown Champion gebührt. Als eine der gefeiertsten und subversivsten Persönlichkeiten der WWE-Geschichte war CM Punk bereits auf dem Cover von WWE ’13 zu sehen und ist zudem der Headliner des 2K Showcase von WWE 2K26.

Die King of Kings Edition feiert die Ring-Karriere und das laufende Vermächtnis hinter den Kulissen des WWE Hall of Famers und aktuellen WWE Chief Content Officers Paul „Triple H“ Levesque.

Die Attitude Era Edition weckt Nostalgie für eine der bedeutendsten Ären der WWE-Geschichte und zeigt überlebensgroße Persönlichkeiten wie „Stone Cold“ Steve Austin, The Rock, Triple H, Shawn Michaels, Stephanie McMahon, Undertaker, Kane, Trish Stratus, Lita, Chyna, Kurt Angle und die Dudley Boyz.

Die brandneue „Super-Premium“ Monday Night War Edition bietet Inhalte rund um die WWE-Stars der Attitude Era sowie eine Sammlung der größten WCW-Namen jener Zeit, darunter „Hollywood“ Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, Goldberg, Booker T und Eric Bischoff.

Die King of Kings Edition, Attitude Era Edition und Monday Night War Edition werden voraussichtlich weltweit am Freitag, den 6. März 2026 veröffentlicht – sieben Tage vor der Standard Edition, die am Freitag, den 13. März 2026 erscheint.

„Als Kind konnte ich nur davon träumen, auf dem Cover eines Videospiels zu sein. Jetzt gehöre ich zu einer sehr exklusiven Gruppe von WWE-Superstars, denen das zweimal gelungen ist“, so CM Punk. „Es hat mir viel Spaß gemacht, das 2K Showcase zu vertonen. Es gab mir die Gelegenheit, den Fans die ungefilterte Geschichte der Momente, Matches und Kontroversen meiner Karriere zu erzählen. Spieler können in meine Stiefel schlüpfen, einige meiner stolzesten WWE-Momente miterleben und Herausforderungen annehmen, die ich selbst nie bestreiten konnte.“ „WWE 2K26 führt mehrere neue, von der Community gewünschte Match-Typen und Gameplay-Features ein“, sagt Greg Thomas, President bei Visual Concepts. „Das Team hat viel Arbeit in die Verfeinerung der Action im Ring und der Präsentation gesteckt und gleichzeitig die kreativen Optionen erweitert, um den Spieler mehr Freiheit als je zuvor zu bieten.“

WWE 2K26 bietet zahlreiche Updates und Verbesserungen bestehender Features im gesamten Spiel:

2K Showcase: Punked – CM Punks persönliche Reise: CM Punk springt durch die Zeit, um unglaubliche Momente seiner Karriere neu zu erleben. Kommentiert von „The Best in the World“ höchstpersönlich, bestreiten die Spieler ikonische Matches und treten in der „Fantasy Warfare“ gegen WWE-Legenden an. Wer sein Können wirklich unter Beweis stellen will, kann im Showcase-Gauntlet an seine Grenzen gehen. CM Punks Aufstieg, Rebellion und Rückkehr machen dies zum persönlichsten 2K Showcase aller Zeiten;

Best in the World Roster mit über 400 spielbaren Stars: WWE 2K26 besticht durch ein Roster von über 400 spielbaren Charakteren – das größte in der Geschichte des Franchises. Die massive Auswahl kombiniert aktuelle Superstars von RAW, SmackDown und NXT mit Legenden und WWE Hall of Famern, darunter John Cena, „Macho Man“ Randy Savage, Rhea Ripley, Cody Rhodes, Roman Reigns, Iyo Sky, Andre the Giant, Drew McIntyre, Bron Breakker, „Rowdy“ Roddy Piper, Seth Rollins, Logan Paul, Stephanie Vaquer, Eddie Guerrero, Liv Morgan, Bret „Hitman“ Hart, Penta, Charlotte Flair, Randy Orton sowie Neuzugänge und Rückkehrer wie Rey Fénix, Rusev und Blake Monroe;

Vier neue Match-Typen, offensive Werkzeuge und Gameplay-Upgrades: Vier neue Match-Typen – darunter „I Quit“, „Inferno“, „Three Stages of Hell“ und „Dumpster“ – sowie stapelbare Tische, neue Objekte wie Einkaufswagen und Reißzwecken sowie größere interaktive Umgebungen bieten neue, aber vertraute Möglichkeiten, Gegnern zuzusetzen. Intergender-Matches sind in allen Kernspielmodi verfügbar. Eine Überarbeitung des Reversal- und Stamina-Systems sorgt für mehr Strategie, während verbesserte Physik-Interaktionen die Action dynamischer und gefährlicher machen. Interaktive Einzüge und die Neuzugänge Booker T und Wade Barrett am Kommentatorenpult verfeinern das audiovisuelle Erlebnis;

Creation Suite – Doppelte CAS- und Bilder-Slots sowie Body-Morphing: Der klassenbeste Anpassungsmodus bietet nun 200 Speicherplätze für „Create-A-Superstar“ und verdoppelt damit die bisherige Anzahl auf Wunsch der Community. Community Creations verfügt nun über eine verdoppelte Bildkapazität von 2.000, tiefgreifendere Tools für Körper- und Gesichtsmorphing sowie zweifarbige Haarmischungen; Damit haben Spieler beispiellose Freiheit, die Superstars, Arenen und andere Kreationen ihrer Träume zu gestalten.

Mein GM – Mehr Shows, mehr Superstars pro Match: Neue Intergender-Matches, 5-, 6- und 8-Personen-Matches sowie die Unterstützung für mehr Match-Typen als je zuvor erhöhen die Anzahl der möglichen Begegnungen massiv. Mehr Shows pro Saison stellen in dem strategischen Markenmanagement-Simulationsmodus von 2K neue Herausforderungen dar;

MyRISE – Neues Thema, erhöhter Wiederspielwert: Spieler bestimmen den Weg ihres Mein SUPERSTARs durch zwei neue, divisionsbasierte Storylines, in denen bösartige oder heldenhafte Entscheidungen den Mein SPIELER beeinflussen. Auch nach Abschluss der Hauptstorys kann weitergespielt werden, um zusätzliche Inhalte und Erfolge freizuschalten;

Universe – Der Draft ist da!: Der WWE Draft hält Einzug in den Sandbox-Modus von WWE 2K. Zu den weiteren Neuerungen gehören ein neuer Universe Creation Wizard, der „Watch Show“-Modus, verbesserte „Money in the Bank“-Eincash-Optionen und zusätzliche Promo-Typen;

The Island – Neue Storyline und Umgebung, auf allen Plattformen verfügbar: Die WWE-inspirierte Welt von 2K ist jetzt größer und sozialer als je zuvor und erstmals auch für PC erhältlich. Spieler wählen eine von drei Fraktionen und kämpfen mit einem überarbeiteten Progressionssystem um die Vorherrschaft. Die neue Umgebung „Scrapyard Brawl“, neue Towers, Shops und Markenausrüstung sowie ein erweiterter Mein SUPERSTAR-Builder inklusive Importfunktion für Gesichtsfotos erweitern das Spielerlebnis. Zusammen mit verbesserten Quests, die durch Superstar-Voiceovers, Zwischensequenzen und Dialogbildschirme ergänzt werden, sorgt dies für eine noch tiefere Immersion;

Meine FRAKTION – Chemie ist der Schlüssel: Der kartenbasierte Modus kehrt mit Intergender-Lineups und Quick Swap Matches zurück. Spieler sammeln neue Kartendesigns und steigern ihre Leistung durch die neue Faction Chemistry und Run-in-Unterstützung. Neue thematische Kartenpakete und Ziele werden das ganze Jahr über regelmäßig mit saisonalen Updates veröffentlicht.

Ringside-Pass – DLC-Upgrade mit mehr Post-Launch-Inhalten als je zuvor: Der brandneue Ringside-Pass bietet Spieler zusätzliche Anreize, indem sie in allen Spielmodi (ausgenommen Online-Lobbys) EP verdienen können. 60 kostenlose Stufen und 40 Premium-Stufen stehen bereit, um Gameplay zu belohnen. Wer Stufe 40 der Ringside-Pass-Premium-Saison erreicht, schaltet Superstars, Kosmetik- und Anpassungsgegenstände, VC sowie Inhalte für Meine FRAKTION, „The Island“ und vieles mehr frei. Der Ringside-Pass-Premium ersetzt das bisherige DLC-Modell und belohnt Spieler mit völlig neuen spielbaren Charakteren, die nicht im Basis-Roster enthalten sind – darunter aktuelle Superstars, Legenden, Personas und einige überraschende Namen. Insgesamt sind sechs Ringside-Pass-Saisons geplant, die über das Jahr verteilt erscheinen. Ringside-Pass-Saison 1 ist direkt zum Launch verfügbar und bietet auf der kostenlosen Stufe freischaltbare Superstars und Legenden, die zuvor im WWE 2K Supercharger enthalten waren.

Neue bewegungsbasierte Features für Nintendo Switch 2

WWE 2K26 auf Nintendo Switch 2 wird mehrere zusätzliche Funktionen bieten, die durch die einzigartige Hardware der Nintendo Switch 2 ermöglicht werden.

Dazu gehören Touchscreen- und Maus-Unterstützung, GameShare und GameChat, die Unterstützung für das Gameplay mit einem einzelnen Joy-Con sowie die Möglichkeit, Maussteuerungen in der Creation Suite für Gesichts- und Körperbemalungen zu nutzen. Die Nintendo-Switch-2-Version wird zudem ab sofort den Image Uploader und plattformübergreifende Community Creations unterstützen.

WWE 2K26 Editionen

WWE 2K26 erscheint in vier Editionen: Standard Edition, King of Kings Edition, Attitude Era Edition und Monday Night War Edition:

Die Standard Edition wird für 79,99 € erhältlich sein;

○ Vorbesteller-Bonusangebot: Spieler, welche die WWE 2K26 Standard Edition vorbestellen, erhalten das Joe Hendry Pack* – ein Bonus-Content-Paket, das den spielbaren Superstar Joe Hendry, ein Joe Hendry Shirt als kosmetischen Gegenstand, eine Joe Hendry Meine FRAKTION EVO-Karte und das Joe Hendry „Spin Island“-Emote enthält. Vorbesteller jeder Edition von WWE 2K26 für PS5, Xbox Series X|S oder PC erhalten zusätzlich das Basisspiel von WWE 2K25 (digital).** Wer die Attitude Era Edition oder Monday Night War Edition für PlayStation oder Xbox zwischen dem 29. Januar und dem 23. Februar um 17:00 Uhr CET vorbestellt, erhält 15.000 VC in WWE 2K26 und 67.500 VC in WWE 2K25;***

Die King of Kings Edition wird für 99,99 € erhältlich sein. Die King of Kings Edition umfasst die Standard Edition, das Joe Hendry Pack, den Ringside Pass Premium für Saison 1 und 32.500 VC sowie das King of Kings Pack, das die spielbaren Superstars Triple H ‘98 und Stephanie McMahon ‘00 sowie das Emote „Triple H Signature Taunt“ für The Island enthält. Die King of Kings Edition wird ab dem 6. März 2026 verfügbar sein – sieben Tage vor der Standard Edition;

Die Attitude Era Edition wird für 129,99 € erhältlich sein. Zusätzlich zu allen Inhalten der King of Kings Edition bietet die Attitude Era Edition Zugang zum Ringside Pass Premium für die Saisons 1 bis 4 sowie das Attitude Era Edition Pack. Dieses enthält die spielbaren Superstars The Rock ‘99, Kane ‘98 und Chyna ‘97, Meine FRAKTION EVO-Karten für „Stone Cold“ Steve Austin („Rattlesnake“) und The Rock („People’s Champ“), die Raw is War ‘98 Arena sowie die Emotes Undertaker „Thumb Across the Neck“ und Shawn Michaels „DX Crotch Chop“ für The Island. Ebenfalls enthalten ist der Superstar Mega-Boost, der 200 Attributpunkte für den Mein SUPERSTAR in MyRISE sowie 100.000 VC gewährt. Die Attitude Era Edition wird ab dem 6. März 2026 verfügbar sein – sieben Tage vor der Standard Edition;

Die Monday Night War Edition wird für 149,99 € erhältlich sein. Zusätzlich zu allen Inhalten der Attitude Era Edition umfasst die Monday Night War Edition den Zugang zum Ringside Pass Premium für die Saisons 1 bis 6 sowie das Monday Night War Edition Pack. Dieses enthält die spielbaren Superstars Shawn Michaels DX, Macho Man Randy Savage ‘98, Rowdy Roddy Piper ‘98, die WCW Thunder ‘98 Arena und ein Diamond Dallas Page „Bang!“-Emote für The Island. Käufer der Monday Night War Edition erhalten zudem Anspruch auf das WrestleMania 42 Pack, welches die WrestleMania 42 Arena und drei WrestleMania 42 Superstar Persona-Karten enthält, die nach dem Launch automatisch freigeschaltet werden.**** Die Monday Night War Edition wird ab dem 6. März 2026 verfügbar sein – sieben Tage vor der Standard Edition.