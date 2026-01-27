WWE 2K26: King of Kings Edition und mehr offiziell vorgestellt

Die WWE 2K26‑Kampagne nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem 2K bereits die Attitude Era Edition bei Friday Night SmackDown und die Monday Night War Edition während Saturday Night’s Main Event enthüllt hat, folgte nun der nächste große Moment: Triple H persönlich stellte bei Monday Night RAW das nächste Cover vor.

Der Auftritt des WWE‑Chief Content Officers sorgte für reichlich Aufmerksamkeit – und setzt die klare Strategie fort, jede Edition des Spiels mit einem eigenen, markanten Reveal zu inszenieren.

King of Kings Edition offiziell enthüllt

Bereits gestern wurde zudem die WWE 2K26 King of Kings Edition vorgestellt. Die Sonderedition würdigt Triple Hs Karriere und präsentiert exklusive Inhalte, die sich thematisch um seine ikonische Ära drehen. Alle Details dazu sind nun verfügbar – von Bonus‑Inhalten bis hin zu kosmetischen Extras.

Übersicht aller bisherigen Cover

2K hat inzwischen mehrere Cover‑Varianten enthüllt, und Fans können sich bereits jetzt ein Bild davon machen, wie vielfältig die Editionen ausfallen.

Wichtiger Termin: 30. Januar

Die große, finale Enthüllung steht kurz bevor. Am Freitag, den 30. Januar, präsentiert 2K:

das endgültige Hauptcover,

sämtliche Game‑Features,

und weitere Details zur Roadmap von WWE 2K26.

Die Marketingkampagne zeigt klar: WWE 2K26 wird mit einer Reihe ikonischer Editionen und einer starken Präsentation in die neue Saison starten.