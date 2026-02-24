WWE 2K26: Neue Storyline, Scrapyard-Umgebung und vieles mehr

WWE 2K26 „The Island“ Ringside Report, kommentiert von Cody Rhodes: Neue Storyline, Scrapyard-Umgebung, erweiterte Anpassungsoptionen sowie Co-op- und Multiplayer-Features.

In der neuen WWE 2K26-Storyline von The Island ist Roman Reigns nicht länger das Maß aller Dinge.

Stattdessen kämpfen drei Fraktionen mit jeweils eigener Identität und Methodik um die Vorherrschaft: The Order of Tradition unter der Leitung von Cody Rhodes, The Order of Shadows angeführt von Rhea Ripley sowie The Order of Anarchy unter der Führung des WWE 2K26 Standard Edition Cover-Superstars CM Punk.

Spieler entscheiden selbst, welcher Fraktion sie sich anschließen, und beeinflussen damit maßgeblich ihre Perspektive auf die sich entwickelnde Geschichte.