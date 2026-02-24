WWE 2K26: Neue Storyline, Scrapyard-Umgebung und vieles mehr

8 Autor: , in News / WWE 2K26
Übersicht

WWE 2K26 „The Island“ Ringside Report, kommentiert von Cody Rhodes: Neue Storyline, Scrapyard-Umgebung, erweiterte Anpassungsoptionen sowie Co-op- und Multiplayer-Features.

In der neuen WWE 2K26-Storyline von The Island ist Roman Reigns nicht länger das Maß aller Dinge.

Stattdessen kämpfen drei Fraktionen mit jeweils eigener Identität und Methodik um die Vorherrschaft: The Order of Tradition unter der Leitung von Cody Rhodes, The Order of Shadows angeführt von Rhea Ripley sowie The Order of Anarchy unter der Führung des WWE 2K26 Standard Edition Cover-Superstars CM Punk.

Spieler entscheiden selbst, welcher Fraktion sie sich anschließen, und beeinflussen damit maßgeblich ihre Perspektive auf die sich entwickelnde Geschichte.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu WWE 2K26

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HakunaTraumata 118260 XP Scorpio King Rang 4 | 24.02.2026 - 12:24 Uhr

    Fand den Modus schrecklich. Auch das man gezwungen war diesen zu spielen um Wrestler zu bekommen

    0
    • GERxJOHNNY 64910 XP Romper Stomper | 24.02.2026 - 13:28 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Dieses Jahr gibt es sogar einen Game Pass wo man gezwungen wird zu spielen um Wrestler und andere Sachen freizuschalten. Aber das war ja früher was völlig normales, zu spielen um Sachen freizuschalten

      0
      • HakunaTraumata 118260 XP Scorpio King Rang 4 | 24.02.2026 - 13:51 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Ja aber das ist ja ein pass für 9,99€ wo du Wrestler bekommst und andere Sachen. Kann man ja selber entscheiden ob man das haben will oder nicht. Wenn ich mir nur DLCs kaufe waren es auch 9,99€

        0
    • GERxJOHNNY 64910 XP Romper Stomper | 24.02.2026 - 13:26 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Das ist Einbildung. In der Attitude Ära gab es so dämliche Storylines. Z.b wo der Big Boss Man, Al Snow seinen eigenen Hund zum Essen serviert hat 🤣🤣

      0
  3. GERxJOHNNY 64910 XP Romper Stomper | 24.02.2026 - 13:23 Uhr

    Der letzte Teil hat mich kalt gelassen. Aber dieses Jahr gibt es so viele Neuerungen, da muss ich als Wrestling Fan zuschlagen 👊🏼

    0
  4. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 24.02.2026 - 19:33 Uhr

    Ich werde wieder passen da die Server nicht lange genug für den Preis bleiben.

    0

Hinterlasse eine Antwort