WWE 2K26: Neue Storyline, Scrapyard-Umgebung und vieles mehr

In der neuen WWE 2K26-Storyline von The Island ist Roman Reigns nicht länger das Maß aller Dinge.
Stattdessen kämpfen drei Fraktionen mit jeweils eigener Identität und Methodik um die Vorherrschaft: The Order of Tradition unter der Leitung von Cody Rhodes, The Order of Shadows angeführt von Rhea Ripley sowie The Order of Anarchy unter der Führung des WWE 2K26 Standard Edition Cover-Superstars CM Punk.
Spieler entscheiden selbst, welcher Fraktion sie sich anschließen, und beeinflussen damit maßgeblich ihre Perspektive auf die sich entwickelnde Geschichte.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fand den Modus schrecklich. Auch das man gezwungen war diesen zu spielen um Wrestler zu bekommen
Dieses Jahr gibt es sogar einen Game Pass wo man gezwungen wird zu spielen um Wrestler und andere Sachen freizuschalten. Aber das war ja früher was völlig normales, zu spielen um Sachen freizuschalten
Ja aber das ist ja ein pass für 9,99€ wo du Wrestler bekommst und andere Sachen. Kann man ja selber entscheiden ob man das haben will oder nicht. Wenn ich mir nur DLCs kaufe waren es auch 9,99€
Oh Gott, die Storys waren früher irgendwie besser 😅.
Das ist Einbildung. In der Attitude Ära gab es so dämliche Storylines. Z.b wo der Big Boss Man, Al Snow seinen eigenen Hund zum Essen serviert hat 🤣🤣
Kann sein, die Wrestler waren aber auf jeden Fall besser früher 😀.
Der letzte Teil hat mich kalt gelassen. Aber dieses Jahr gibt es so viele Neuerungen, da muss ich als Wrestling Fan zuschlagen 👊🏼
Ich werde wieder passen da die Server nicht lange genug für den Preis bleiben.