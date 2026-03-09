WWE 2K26: Offizieller Launch-Trailer abgefeuert

WWE 2K26 startet mit über 400 Superstars, neuen Matchtypen und einem CM Punk Showcase.

Mit einem neuen Launch-Trailer hat 2K den Start von WWE 2K26 eingeläutet. Die Wrestling-Simulation setzt in diesem Jahr vor allem auf ein besonders großes Roster, neue Matchtypen und einen umfangreichen Showcase-Modus.

Laut Entwickler bietet WWE 2K26 das größte Line-up der Franchise-Geschichte mit über 400 spielbaren Superstars und Legenden. Dazu gehören bekannte Namen wie Dwayne „The Rock“ Johnson, Triple H, John Cena, Rhea Ripley sowie Fan-Favoriten wie Rey Fénix und Rusev.

Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist erneut der 2K Showcase. Dieses Jahr steht CM Punk im Mittelpunkt. Spieler erleben seine wichtigsten Rivalitäten und Karrieremomente in einer alternativen Darstellung der Wrestling-Geschichte, in der seine Stimme und sein Einfluss auf die WWE nie verstummt sind.

Auch das Gameplay wird erweitert. Neue Matchtypen wie I Quit, Inferno und Dumpster Match sorgen für zusätzliche Abwechslung im Ring. Darüber hinaus gibt es mit dem Scrapyard Brawl eine neue Umgebung außerhalb der klassischen Arena.

Weitere Neuerungen umfassen ein verbessertes Fortschrittssystem, den schnellen teamorientierten Modus Meine Fraktion mit „Quick Switch“-Mechanik sowie interaktive Einzüge. Auch die Präsentation wird erweitert: Neue Publikumsinteraktionen und frische Kommentare von Booker T und Wade Barrett begleiten die Kämpfe.

Damit will WWE 2K26 sowohl Fans der Attitude Era als auch Anhänger der aktuellen WWE-Generation ansprechen und die bislang umfangreichste Wrestling-Erfahrung der Reihe liefern.