WWE 2K26: Saison 2 startet mit Demolition, Kelly Kelly und neuem Oba Femi

Mit Saison 2 des Ringside Pass erhält WWE 2K26 ab sofort umfangreiche neue Inhalte, darunter zusätzliche Superstars, Personas und Gameplay-Erweiterungen.

Im Mittelpunkt stehen mehrere Debüts innerhalb der Reihe. Erstmals sind Ax, Smash und Crush als Teil von Demolition sowie Kelly Kelly im Spiel vertreten. Zusammen bringen sie zahlreiche neue Moves und Taunts mit und erweitern das Roster deutlich.

Spieler, die das Spiel vor dem 15. April 2026 installiert haben, profitieren zusätzlich von einem automatischen Boost um 20 Stufen, wodurch der Fortschritt in Saison 2 beschleunigt wird.

Der Premium-Pfad liefert neben den neuen Superstars auch weitere Inhalte. Dazu zählen neue Personas, darunter alternative Versionen bekannter Wrestler, sowie zusätzliche Anpassungsoptionen und Moves. Alle neuen DLC-Charaktere sind bereits ab Stufe 1 freigeschaltet und können sofort genutzt werden.

Parallel dazu wurde auch der kostenlose Pfad erweitert. Dort wartet eine aktualisierte Version von Oba Femi, die auf seinem Auftritt bei Saturday Night’s Main Event im Dezember 2025 basiert. Diese Variante wird im Verlauf des Fortschritts freigeschaltet.

Darüber hinaus bringt Saison 2 neue kosmetische Inhalte und Anpassungsmöglichkeiten ins Spiel, darunter zusätzliche Kleidung, Animationen und kreative Elemente für eigene Superstars.

Mit dem neuen Update baut 2K das Live-Service-Modell von WWE 2K26 weiter aus und liefert sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Inhalte für Spieler.