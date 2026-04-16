WWE 2K26: Saison 2 startet mit Demolition, Kelly Kelly und neuem Oba Femi

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Image: 2K / WWE 2K26

WWE 2K26: Saison 2 des Ringside Pass bringt Demolition, Kelly Kelly und neue Inhalte.

Mit Saison 2 des Ringside Pass erhält WWE 2K26 ab sofort umfangreiche neue Inhalte, darunter zusätzliche Superstars, Personas und Gameplay-Erweiterungen.

Im Mittelpunkt stehen mehrere Debüts innerhalb der Reihe. Erstmals sind Ax, Smash und Crush als Teil von Demolition sowie Kelly Kelly im Spiel vertreten. Zusammen bringen sie zahlreiche neue Moves und Taunts mit und erweitern das Roster deutlich.

Spieler, die das Spiel vor dem 15. April 2026 installiert haben, profitieren zusätzlich von einem automatischen Boost um 20 Stufen, wodurch der Fortschritt in Saison 2 beschleunigt wird.

Der Premium-Pfad liefert neben den neuen Superstars auch weitere Inhalte. Dazu zählen neue Personas, darunter alternative Versionen bekannter Wrestler, sowie zusätzliche Anpassungsoptionen und Moves. Alle neuen DLC-Charaktere sind bereits ab Stufe 1 freigeschaltet und können sofort genutzt werden.

Parallel dazu wurde auch der kostenlose Pfad erweitert. Dort wartet eine aktualisierte Version von Oba Femi, die auf seinem Auftritt bei Saturday Night’s Main Event im Dezember 2025 basiert. Diese Variante wird im Verlauf des Fortschritts freigeschaltet.

Darüber hinaus bringt Saison 2 neue kosmetische Inhalte und Anpassungsmöglichkeiten ins Spiel, darunter zusätzliche Kleidung, Animationen und kreative Elemente für eigene Superstars.

Mit dem neuen Update baut 2K das Live-Service-Modell von WWE 2K26 weiter aus und liefert sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Inhalte für Spieler.

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7 Kommentare Added

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  1. Hattori Hanzo 38405 XP Bobby Car Rennfahrer | 16.04.2026 - 15:35 Uhr

    Das Spiel ist kaum einen Monat auf dem Markt und die sind schon in Season 2? Das heisst da soll monatlich Geld reingeballert werden, zusätzlich zum Vollpreis versteht sich, nur um dann in 11 weiteren Monaten wieder Vollpreis zu zahlen und wieder bei 0 zu beginnen? Genau…

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    • HakunaTraumata 123570 XP Man-at-Arms Silber | 16.04.2026 - 15:42 Uhr
      Antwort auf Hattori Hanzo

      Der Ringside pass ersetzt die kostenpflichtigen dlcs die du sonst immer geholt hast.
      Zahlst 10€ bekommst direkt die Wrestler und kannst Sachen im ringside Pass freischalten. Da ist aber echt wirklich nur Müll drin
      Sachen für the Island und my faction. Absoluter dünnschiss

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      • Hattori Hanzo 38405 XP Bobby Car Rennfahrer | 16.04.2026 - 15:47 Uhr
        Antwort auf HakunaTraumata

        Heisst aber im Endeffekt 80€ (je nach Version), plus 10€ im Monat über 12 Monate = +\- 200€ für ein Jährliches Update?

        🤣🤣🤣

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  4. Katanameister 390960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.04.2026 - 16:21 Uhr

    Scheint ja doch eher den Fokus darauf zu legen möglichst viele Spieler finanziell zu melken.

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