WWE 2K26: The Vision betritt den Ring

In einem neuen Ingame-Trailer zum kommenden Wrestling-Titel WWE 2K26 betritt The Vision, bestehend aus Bronson Reed und Bron Breakker, gemeinsam mit ihrem kontroversen Manager Paul Hayman den Ring.
Da die Gruppierung aufgrund ihrer Böswilligkeit nicht besonders beliebt ist, quittieren Fans ihren Auftritt mit lauten Buhrufen und Unmutsbekundungen:
WWE 2K26 erscheint am 13. März für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.
Oh Gott, wo sind die coolen Wrestler hin 😅 ?
Damals waren es noch gute Wrestler aber heute naja 😅
Also bin ja Baujahr 1982 und muss sagen die Attitude Era war das beste verfolge ja schon ewig das wrestling Business und sowas wie Undertaker vs MC Mahon das waren noch Storys aber ich freu mich auch mit 43j auf das WWE 2k 26 am 6.März riesig 😆