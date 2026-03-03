WWE 2K26: The Vision betritt den Ring

In einem neuen Trailer zu WWE 2K26 betritt die Wrestling-Gruppierung The Vision den Ring.

In einem neuen Ingame-Trailer zum kommenden Wrestling-Titel WWE 2K26 betritt The Vision, bestehend aus Bronson Reed und Bron Breakker, gemeinsam mit ihrem kontroversen Manager Paul Hayman den Ring.

Da die Gruppierung aufgrund ihrer Böswilligkeit nicht besonders beliebt ist, quittieren Fans ihren Auftritt mit lauten Buhrufen und Unmutsbekundungen:

WWE 2K26 erscheint am 13. März für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.