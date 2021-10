X-Rings: Microsoft entwickelt Virtual-Reality-Controller

Microsoft Research arbeitet zur Zeit an einem Controller, der Spieler in virtuellen Videospielen Objekte fühlen lässt. Das Gerät besteht aus kapazitiven Sensoren und muss in der Hand gehalten werden. Ob diese Technologie je zur Marktreife gelangt ist unklar.

In Virtual-Reality-Umgebungen fühlt sich das Anfassen von Gegenständen nicht echt an und das liegt an der statischen Form des Controllers. Der Virtual-Reality-Controller von Microsoft Research dagegen ist dynamisch, die Oberfläche kann individuell angepasst werden. So vermittelt der X-Rings den Spielern die Illusion tatsächlich einen Gegenstand in der Hand zu halten.

X-Rings besteht aus mehreren Ringen, die ihre Größe mit Hilfe von Motoren zwischen 5,7 cm bis 7,7 cm verändern können. Alle Ringe vermitteln dem Spieler einen Eindruck von der Form eines VR-Objekts. Die Finger können frei bewegt werden, weil der Controller mittels einer Schlaufe am Handgelenk fixiert wird. Der Wechsel zwischen un­terschied­lich­en Formen dauert nur 100 Millisekunden.

Das Virtual-Reality-Controller verfügt über kapazitive Sensoren mit unterschiedlichen Druckstufen. Berührt der Spieler X-Rings, gibt er eine Rückmeldung an die verbundene Computer Software, wie hoch der Druck auf das virtuelle Objekt ist. Das heißt, dass ein Gegenstand im virtuellen Spiel so zerbrochen werden kann.

Hier könnt ihr euch das Video zum X-Rings von Microsoft anschauen: