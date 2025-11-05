Xbox 360: Abwärtskompatibilität: Entfernte Spiele im Store aufgetaucht

Xbox 360
Entfernte Spiele für Xbox 360 sind im Store aufgetaucht und könnten ein Hinweis auf neue, abwärtskompatible Titel sein.

Nur ein technischer Fehler oder rollt bald eine Lawine von Xbox 360-Spielen wieder zurück in den Microsoft Store?

In einigen Regionen des Stores sind nicht mehr gelistete Xbox 360-Spiele wieder aufgetaucht. Sie tragen den Hinweis „Bald verfügbar“, wie X-User JBishie entdeckte.

Derzeit ist unklar, ob sich hier einfach nur ein Fehler eingeschlichen hat, oder ob im Hintergrund Vorbereitungen für eine Rückkehr und die Abwärtskompatibilität getroffen werden.

Zu den Spielen, die von diesem „Glitch“ betroffen sind, zählen Left 4 Dead 1+2, Deadly Premonition, Jurassic Park: The Game, Batman: Arkham Origins und lost Planet: Extreme Condition.

  4. Banshee3774 130312 XP Elite-at-Arms Bronze | 05.11.2025 - 12:42 Uhr

    Joa, da bin ich kein Fan von. Es gibt aber sicherlich einige, die sich darüber freuen würden

    • Lord Maternus 345945 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.11.2025 - 13:00 Uhr
      Antwort auf RappScallion

      Fez wäre wirklich klasse. Und Dust – An Elysian Tail. Aber die waren ja wohl nie AK. Hier geht es um Titel, die in einigen Regionen aus dem Store entfernt wurden und anscheinend wieder aufgetaucht sind.

        • Lord Maternus 345945 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.11.2025 - 13:38 Uhr
          Antwort auf RappScallion

          Ganz deiner Meinung. Ob sie jetzt Steam auf nem PC zum Laufen bringen oder x weitere Spiele über xCloud spielbar machen … alles schön und gut, aber eine weitere Welle neuer Spiele für die Abwärtskompatibilität, DAS würde mich umhauen.

  6. danbu 64450 XP Romper Stomper | 05.11.2025 - 13:09 Uhr

    War Deadly Premonition jemals nicht gelistet? Hab das erst dieses Jahr im Store gekauft.

  9. ShadowTerror90 56990 XP Nachwuchsadmin 7+ | 05.11.2025 - 13:45 Uhr

    L4D war nicht mehr erhältlich,krass das hätte ich am allerwenigsten erwartet,habe letztens gelesen das die Spiele wohl noch gut besucht sind,sich auf der Xbox.

  10. Katanameister 236740 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.11.2025 - 14:02 Uhr

    Das wäre absolute Spitzenklasse, Arkham Origins und Left 4 Dead würde ich sofort zocken.

