Xbox 360: Abwärtskompatibilität: Entfernte Spiele im Store aufgetaucht

Entfernte Spiele für Xbox 360 sind im Store aufgetaucht und könnten ein Hinweis auf neue, abwärtskompatible Titel sein.

Nur ein technischer Fehler oder rollt bald eine Lawine von Xbox 360-Spielen wieder zurück in den Microsoft Store?

In einigen Regionen des Stores sind nicht mehr gelistete Xbox 360-Spiele wieder aufgetaucht. Sie tragen den Hinweis „Bald verfügbar“, wie X-User JBishie entdeckte.

Derzeit ist unklar, ob sich hier einfach nur ein Fehler eingeschlichen hat, oder ob im Hintergrund Vorbereitungen für eine Rückkehr und die Abwärtskompatibilität getroffen werden.

Zu den Spielen, die von diesem „Glitch“ betroffen sind, zählen Left 4 Dead 1+2, Deadly Premonition, Jurassic Park: The Game, Batman: Arkham Origins und lost Planet: Extreme Condition.