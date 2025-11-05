Xbox 360: Abwärtskompatibilität: Entfernte Spiele im Store aufgetaucht

Nur ein technischer Fehler oder rollt bald eine Lawine von Xbox 360-Spielen wieder zurück in den Microsoft Store?
In einigen Regionen des Stores sind nicht mehr gelistete Xbox 360-Spiele wieder aufgetaucht. Sie tragen den Hinweis „Bald verfügbar“, wie X-User JBishie entdeckte.
Derzeit ist unklar, ob sich hier einfach nur ein Fehler eingeschlichen hat, oder ob im Hintergrund Vorbereitungen für eine Rückkehr und die Abwärtskompatibilität getroffen werden.
Zu den Spielen, die von diesem „Glitch“ betroffen sind, zählen Left 4 Dead 1+2, Deadly Premonition, Jurassic Park: The Game, Batman: Arkham Origins und lost Planet: Extreme Condition.
Lass bitte spec Ops kommen und blur . Würden sicherlich noch mehr spiele einfallen
Spec Ops würde ich mir auch noch mal geben, war echt gut!
Blur mit Online Multiplayer wäre richtig geil.
Wenn sie entfernt wurden, und wieder zurückkommen, sind sie aber nicht wirklich neu.
Lost Odyssey?
Lost Odyssey gibt es doch schon im Microsoft Store.
Joa, da bin ich kein Fan von. Es gibt aber sicherlich einige, die sich darüber freuen würden
Fez hätte ich auch gerne wieder.
Fez wäre wirklich klasse. Und Dust – An Elysian Tail. Aber die waren ja wohl nie AK. Hier geht es um Titel, die in einigen Regionen aus dem Store entfernt wurden und anscheinend wieder aufgetaucht sind.
Schade… 😥
Ganz deiner Meinung. Ob sie jetzt Steam auf nem PC zum Laufen bringen oder x weitere Spiele über xCloud spielbar machen … alles schön und gut, aber eine weitere Welle neuer Spiele für die Abwärtskompatibilität, DAS würde mich umhauen.
War Deadly Premonition jemals nicht gelistet? Hab das erst dieses Jahr im Store gekauft.
Betrifft wohl nur einige Regionen, so wie es im Text steht. War auch erst verwirrt.
Cool wäre es, die 360 war meine Lieblingskonsolen Generation
Ich hätte gerne das Simpsonsspiel in abwärtskompatibel.
L4D war nicht mehr erhältlich,krass das hätte ich am allerwenigsten erwartet,habe letztens gelesen das die Spiele wohl noch gut besucht sind,sich auf der Xbox.
Ja, TF2 ebenso. L4D2 hätte ich evtl. nochmal Lust drauf. Habe die Disc nicht mehr.
Das wäre absolute Spitzenklasse, Arkham Origins und Left 4 Dead würde ich sofort zocken.