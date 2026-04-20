Xbox 360: Alle zum Start getesteten Spiele – DF Retro Teil 2

DF Retro Xbox 360 Revisited schließt die Analyse der Xbox-360-Launchspiele mit einem umfassenden zweiten Teil ab, der Cross-Gen-Titel, Sportspiele sowie die Anfänge von Xbox Live Arcade beleuchtet.

Im Fokus steht zunächst die kurze Cross-Gen-Phase rund um den Xbox-360-Launch im Jahr 2005. Dabei werden spät erschienene PlayStation-2-Spiele den frühen Xbox-360-Ports gegenübergestellt, was teils zu überraschenden und technisch ungewöhnlichen Ergebnissen führt. Besonders deutlich wird, wie stark sich die Übergangsphase zwischen zwei Konsolengenerationen auf die Qualität und Performance der Spiele ausgewirkt hat.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Sportspielen der frühen Xbox-360-Ära. Diese Titel zeigen ein klares Muster: Spiele, die auf der vorherigen Generation häufig noch mit 60 FPS liefen, wurden auf der neuen Hardware teilweise auf 30 FPS reduziert. Diese Entwicklung wird im Video als typisches Problem der frühen Übergangszeit zwischen PS2-Ära und HD-Konsolen eingeordnet.

Abschließend widmet sich DF Retro Xbox 360 dem Xbox Live Arcade-Programm, das als wichtiger Meilenstein für digitale Spielebibliotheken gilt. Die Initiative brachte kleinere Download-Titel auf die Konsole und legte damit den Grundstein für die heutigen digitalen Ökosysteme auf Xbox-Plattformen.

Damit liefert der zweite Teil des Xbox-360-Launch-Rückblicks einen vollständigen Abschluss der Analyse und zeigt sowohl technische Herausforderungen als auch historische Weichenstellungen der frühen HD-Generation. Den ersten Teil gibt es hier.