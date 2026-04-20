Xbox 360: Alle zum Start getesteten Spiele – DF Retro Teil 2

27 Autor: , in News / Xbox 360
Übersicht
Image: Microsoft Game Studios

DF Retro Xbox 360 untersucht Launch-Spiele, Cross-Gen Ports und die Anfänge von Xbox Live Arcade.

DF Retro Xbox 360 Revisited schließt die Analyse der Xbox-360-Launchspiele mit einem umfassenden zweiten Teil ab, der Cross-Gen-Titel, Sportspiele sowie die Anfänge von Xbox Live Arcade beleuchtet.

Im Fokus steht zunächst die kurze Cross-Gen-Phase rund um den Xbox-360-Launch im Jahr 2005. Dabei werden spät erschienene PlayStation-2-Spiele den frühen Xbox-360-Ports gegenübergestellt, was teils zu überraschenden und technisch ungewöhnlichen Ergebnissen führt. Besonders deutlich wird, wie stark sich die Übergangsphase zwischen zwei Konsolengenerationen auf die Qualität und Performance der Spiele ausgewirkt hat.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Sportspielen der frühen Xbox-360-Ära. Diese Titel zeigen ein klares Muster: Spiele, die auf der vorherigen Generation häufig noch mit 60 FPS liefen, wurden auf der neuen Hardware teilweise auf 30 FPS reduziert. Diese Entwicklung wird im Video als typisches Problem der frühen Übergangszeit zwischen PS2-Ära und HD-Konsolen eingeordnet.

Abschließend widmet sich DF Retro Xbox 360 dem Xbox Live Arcade-Programm, das als wichtiger Meilenstein für digitale Spielebibliotheken gilt. Die Initiative brachte kleinere Download-Titel auf die Konsole und legte damit den Grundstein für die heutigen digitalen Ökosysteme auf Xbox-Plattformen.

Damit liefert der zweite Teil des Xbox-360-Launch-Rückblicks einen vollständigen Abschluss der Analyse und zeigt sowohl technische Herausforderungen als auch historische Weichenstellungen der frühen HD-Generation. Den ersten Teil gibt es hier.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox 360

27 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Blight 34805 XP Bobby Car Geisterfahrer | 20.04.2026 - 15:07 Uhr

    Hatte sie mir damals mit Dead or Alive 4 geholt. Gears 1 hat mich dann damals grafisch richtig umgehauen.

    0

Hinterlasse eine Antwort