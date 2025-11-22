Xbox 360: Die Xbox 360-Konsole feiert heute ihr 20-jähriges Jubiläum

Die Xbox 360 feiert heute ihr 20. Jubiläum – Happy Birthday!

Kaum zu glauben, aber eine der prägendsten Konsolen aller Zeiten wird heute 20 Jahre alt. Die Xbox 360 hat eine ganze Generation geprägt – mit legendären Spielen, kultigen Erinnerungen und einigen der ikonischsten Konsolenvarianten, die Microsoft je veröffentlicht hat.

Jetzt seid ihr dran:

Was war euer absolutes Lieblingsspiel der Xbox-360-Ära?

Halo 3

Gears of War

Mass Effect

Skyrim

Forza Motorsport

Red Dead Redemption

Alan Wake

Fable II

– oder vielleicht ein Geheimtipp, den kaum jemand auf dem Schirm hatte?

Und genauso spannend:

Welche Xbox-360-Modelle habt ihr damals gekauft?

Die klassische weiße 360?

Die Elite in Schwarz?

Die Slim mit dem Klick-Sound und Touch-Buttons?

Oder sogar die später erschienene E-Variante?

Lasst uns gemeinsam in Nostalgie schwelgen und die legendäre 360 feiern – welche Erinnerungen verbindet ihr mit dieser Konsole?