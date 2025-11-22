Xbox 360: Die Xbox 360-Konsole feiert heute ihr 20-jähriges Jubiläum

Kaum zu glauben, aber eine der prägendsten Konsolen aller Zeiten wird heute 20 Jahre alt. Die Xbox 360 hat eine ganze Generation geprägt – mit legendären Spielen, kultigen Erinnerungen und einigen der ikonischsten Konsolenvarianten, die Microsoft je veröffentlicht hat.
Jetzt seid ihr dran:
Was war euer absolutes Lieblingsspiel der Xbox-360-Ära?
- Halo 3
- Gears of War
- Mass Effect
- Skyrim
- Forza Motorsport
- Red Dead Redemption
- Alan Wake
- Fable II
- – oder vielleicht ein Geheimtipp, den kaum jemand auf dem Schirm hatte?
Und genauso spannend:
Welche Xbox-360-Modelle habt ihr damals gekauft?
- Die klassische weiße 360?
- Die Elite in Schwarz?
- Die Slim mit dem Klick-Sound und Touch-Buttons?
- Oder sogar die später erschienene E-Variante?
Lasst uns gemeinsam in Nostalgie schwelgen und die legendäre 360 feiern – welche Erinnerungen verbindet ihr mit dieser Konsole?
Lieblingsspiel? Gar nicht so leicht. Was ich damals definitiv immer wieder drin hatte, war Dead or Alive 4.
Was ich auch sehr geliebt hab war Stranglehold(natürlich uncut), Splinter Cell Conviction, F.E.A.R., Kameo oder Mirrors Edge.
Ach ja, geile Konsole.
Und ich bin so froh, dass man dank AK auf kaum was verzichten muss und ich die Spiele heute in noch besserer Qualität auf meiner Series X zocken kann.
Damals Oblivion und Skyrim. Skyrim hatte ich damals sogar zum release gekauft.
Ich hatte zunächst eine Arcade, dann eine 360S. Die 360S selbst war sehr leise, das Netzteil aber dafür sehr laut.
Meine Lieblingsspiele:
Forza 3+4
Forza Horizon
Far Cry 3+4
Grid Autosport
Gears of War 2+3
CoD Black Ops 1+2
CoD Ghosts
CoD MW2
Lieblings spiel Gears of war 1, 2, Halo 3 und GTA4.
Konsole hatte ich gleich 3 stück, die erste hatte den den Ring of death 😄.
Dann noch eine rote mit Resident evil edition und eine schwarze slim.
Dann Prost 🥳
Definitiv Fable 2 😁 bin mit Fable 1 in die erste xbox eingestiegen
1 Xbox 360? Es waren mehrere.
Hatte zum Launch ne Xbox 360 geholt, schön früh an morgen geholt und alles angeschlossen und dann ab zur Arbeit.
Die ging mir als Mass Effect kam in ROD Modus über und musste die 3 mal einschicken bis ich eine Ersatzkonsole bekommen habe, dass war dann Nr.2.
Konsole Nr 3 war dann die mit 60GB und anderen Chip um ROD zu verneiden.
Konsole Nr war 4 war auch due 60 GB Version die ich jemandem samt Sammlung abgekauft hatte.
Konsole Nr. 5 war eine US Konsole nur um Importspieke zocken zu können.
Die letzte war die Gears of War 3 Konsole, die hab ich auch noch.
ROD in Peace, Xbox 360. War eine tolle Konsolengeneration.
Das war die goldene Ära der Xbox, danach ging es nur noch abwärts.
Burnout Revenge und Blue Dragon