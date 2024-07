Xbox 360: Drastischer Preisanstieg bei Spielen

Autor:, in / Xbox 360

In wenigen Tagen ist es so weit: Der Xbox 360-Marktplatz schließt für immer. Nach dem 29. Juli können auf der Xbox 360 Konsole dann keine Spiele mehr gekauft werden.

Um in Zukunft Xbox 360-Spiele für die Xbox 360-Konsole zu bekommen, könnt ihr zu physischen Versionen über den Handel greifen oder aber Käufe für abwärtskompatible Spiele und Inhalte über Xbox One und Xbox Series X|S tätigen. Diese werden dann auch in eurem Downloadverlauf auf der Xbox 360 angezeigt.

In den vergangenen Monaten seien die Preise für Xbox 360-Spiele auf Disc dramatisch gestiegen. So berichtet es The Gamer. Als Beispiele für gestiegene Preise nannte man Fallout 3 und Fable Anniversary.

Laut dem Bericht haben 30 von 35 Spielen in den letzten 12 Monaten einen Preisanstieg erfahren. Zwar seien auch einige Spiele wie Crackdown, LEGO Star Wars: The Complete Saga, Red Dead Redemption und mehr im Preis gefallen, doch im Schnitt betrug der Preisanstieg bei den 30 Spielen 14 %.

Habt ihr in eurer Region auch einen Preisanstieg für Xbox 360-Spiele im Handel entdeckt?