Xbox 360: Major Nelson präsentiert seine Launch-Konsole

Image: Microsoft Game Studios / Depositphotos

Zum 20. Jubiläum der Xbox 360 gewährt Xbox LIVE-Legende Major Nelson erstmals Einblicke in seine persönliche Launch-Konsole.

Im November 2025 feiert die Xbox 360 ihren 20. Geburtstag. Die von Microsoft entwickelte Konsole erschien am 22. November 2005 in den USA und nur wenige Tage später, am 2. Dezember, auch in Europa.

Larry Hryb – besser bekannt unter seinem Gamertag Major Nelson – war damals maßgeblich an der Entwicklung, Auslieferung und Markteinführung der Konsole beteiligt. Als langjähriger Xbox-Kommunikationschef prägte er die Marke über Jahre hinweg und wurde zur Stimme der Xbox-Community.

Zum runden Jubiläum öffnete Hryb sein Archiv und präsentierte Fotos seiner originalen Xbox 360 Launch-Konsole – ein Stück Gaming-Geschichte, das bislang unter Verschluss blieb. Überraschend: Die Konsole wurde laut Hryb nie eingeschaltet!

Auf die Frage, welches Spiel er als erstes gespielt hätte, antwortete er: Hexic! – das kultige Puzzle-Spiel, das auf jeder Xbox 360 vorinstalliert war und von Tetris-Erfinder Alexey Pajitnov entwickelt wurde.

  1. Blight 3880 XP Beginner Level 2 | 10.11.2025 - 16:31 Uhr

    War eine wirklich gute Konsole. Am Ende war dann leider etwas die Luft raus und der Fokus ging stark Richtung One. Ich war aber sehr zufrieden mit dem Teil.

    Habe meine erst letztes Jahr vor einem Umzug verkauft. War meine Zweite. Meine Releasekonsole ist auch am ROD gestorben. Hatte das zwar selbst gefixt, aber das hat leider nur ein halbes Jahr gehalten 😅

