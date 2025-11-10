Xbox 360: Major Nelson präsentiert seine Launch-Konsole

Zum 20. Jubiläum der Xbox 360 gewährt Xbox LIVE-Legende Major Nelson erstmals Einblicke in seine persönliche Launch-Konsole.

Im November 2025 feiert die Xbox 360 ihren 20. Geburtstag. Die von Microsoft entwickelte Konsole erschien am 22. November 2005 in den USA und nur wenige Tage später, am 2. Dezember, auch in Europa.

Larry Hryb – besser bekannt unter seinem Gamertag Major Nelson – war damals maßgeblich an der Entwicklung, Auslieferung und Markteinführung der Konsole beteiligt. Als langjähriger Xbox-Kommunikationschef prägte er die Marke über Jahre hinweg und wurde zur Stimme der Xbox-Community.

Zum runden Jubiläum öffnete Hryb sein Archiv und präsentierte Fotos seiner originalen Xbox 360 Launch-Konsole – ein Stück Gaming-Geschichte, das bislang unter Verschluss blieb. Überraschend: Die Konsole wurde laut Hryb nie eingeschaltet!

Auf die Frage, welches Spiel er als erstes gespielt hätte, antwortete er: Hexic! – das kultige Puzzle-Spiel, das auf jeder Xbox 360 vorinstalliert war und von Tetris-Erfinder Alexey Pajitnov entwickelt wurde.

Later this month marks the 20th anniversary of kicking off the HD era with the launch of Xbox 360. Helping build, ship and launch this console was one of the most magical professional moments of my career. Here, for the first time…are photos of my launch console that each team… pic.twitter.com/m6rwXWVmHn — Larry Hryb, Gamer Emeritus 📱⌨️🖱️🎮 (@majornelson) November 9, 2025