Xbox 360: Spiele auf PC – Dataminer bringen erste Spiele mit Microsofts eigener Technik zum Laufen

Dataminer entdecken in Microsofts neuer Abwärtskompatibilität für PC bereits Unterstützung für Xbox 360-Spiele.

Nach dem Start der ersten abwärtskompatiblen Original-Xbox-Spiele auf PC gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Xbox 360-Spiele ebenfalls über die Xbox-App für Windows spielbar werden könnten. Dataminer haben die von Microsoft eingesetzte Technik untersucht und konnten damit bereits mehrere Xbox 360-Titel auf einem PC starten.

Eine offizielle Ankündigung für Xbox 360-Spiele auf PC gibt es bislang allerdings nicht. Die Entdeckung zeigt lediglich, dass die dafür benötigte technische Grundlage offenbar bereits vorhanden ist.

Microsoft setzt auf die bekannte Fission-Technik

Die Untersuchung der neuen PC-Abwärtskompatibilität ergab, dass Microsoft offenbar eine Portierung von XEO3 beziehungsweise Fission verwendet.

Fission kommt bereits auf Xbox One und Xbox Series X|S zum Einsatz, um abwärtskompatible Xbox 360-Spiele auszuführen.

Interessant ist dabei, dass die jetzt für PC veröffentlichten Original-Xbox-Spiele ebenfalls über diese Infrastruktur laufen. Fission beinhaltet mit „Fusion“ wiederum die Emulationstechnik, die ursprünglich auf Xbox 360 für Original-Xbox-Spiele verwendet wurde.

Damit verfügt die PC-Implementierung grundsätzlich bereits über Komponenten, die für Xbox 360-Spiele benötigt werden.

Erste Xbox 360-Spiele laufen bereits auf PC

Das Team hinter dem inoffiziellen Xbox-One-Kompatibilitätsprojekt XWine1 ging noch einen Schritt weiter.

Die Entwickler kombinierten die offiziell veröffentlichte PC-Version von Fission mit einer Komponente ihrer eigenen Arbeit und konnten dadurch mehrere Xbox 360-Spiele aus dem Abwärtskompatibilitätsprogramm auf einem PC starten.

Dazu gehören die Xbox 360-Versionen von Plants vs. Zombies und Steins;Gate: My Darling’s Embrace. Laut den Entwicklern funktionierten die getesteten Spiele mit unterschiedlichem Erfolg.

Auch weitere Original-Xbox-Titel aus dem Backward-Compatibility-Katalog wurden getestet. SSX 3 und Midnight Club: Los Angeles konnten demnach ebenfalls auf PC ausgeführt werden.

Offizielle Ankündigung steht noch aus

Die Ergebnisse sind ein deutlicher technischer Hinweis, aber keine offizielle Bestätigung, dass Microsoft Xbox 360-Spiele tatsächlich über die Xbox-App für PC veröffentlichen wird.

Microsoft hatte beim Start der PC-Abwärtskompatibilität allerdings bereits weitere Unterstützung für die umfangreichere Xbox Backward Compatibility Library in Aussicht gestellt. Ein großer Teil dieses Katalogs besteht aus Xbox 360-Spielen.

Zudem sollen Original-Xbox-Spiele in den kommenden Monaten Unterstützung für Xbox-Erfolge auf Konsole und PC erhalten.

Die technische Grundlage für Xbox 360-Spiele auf Windows scheint damit zumindest vorhanden zu sein. Ob und wann Microsoft diese Möglichkeit offiziell für PC-Spieler freischaltet, bleibt abzuwarten.