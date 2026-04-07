Xbox 360: Xbox listet Klassiker in der Abwärtskompatibilität und entfernt sie wieder

Xbox sorgt mit überraschenden Relistings für neue Spekulationen rund um die Zukunft der Abwärtskompatibilität.

In der Gaming-Community wächst die Spannung rund um mögliche Pläne von Microsoft. Bereits auf der Game Developers Conference deutete das Unternehmen eine mögliche Wiederbelebung seines Abwärtskompatibilitätsprogramms an, konkrete Details stehen jedoch weiterhin aus.

Neue Beobachtungen sorgen nun für zusätzliche Spekulationen. Mehrere Spiele, die bereits zuvor aus dem Xbox Store entfernt wurden, tauchten kurzzeitig erneut auf und verschwanden anschließend wieder.

Zu den betroffenen Titeln zählen unter anderem Armed and Dangerous, Aegis Wing sowie Prince of Persia: The Sands of Time. Auch Mars: War Logs wurde zwischenzeitlich erneut gelistet, bevor es wieder entfernt wurde.

Auffällig ist dabei, dass diese Titel Teil der bestehenden Xbox-Abwärtskompatibilität sind oder in diesem Kontext bekannt wurden. Die wiederholten Relistings werfen daher Fragen auf, ob es sich um technische Anpassungen handelt oder ob dahinter größere Pläne stehen könnten.

Da bislang keine offizielle Bestätigung vorliegt, bleibt unklar, ob diese Entwicklungen mit zukünftigen Erweiterungen des Programms zusammenhängen. Dennoch zeigt die Situation, wie groß das Interesse an älteren Spielen innerhalb des Xbox-Ökosystems weiterhin ist.

Gerade Klassiker wie Prince of Persia: The Sands of Time stehen dabei besonders im Fokus, da sie für viele Spieler einen wichtigen Teil der Gaming-Geschichte darstellen.

Ob die jüngsten Änderungen tatsächlich ein Hinweis auf kommende Ankündigungen sind, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass das Thema Abwärtskompatibilität auch im Jahr 2026 ein zentrales Gesprächsthema innerhalb der Xbox-Community bleibt.