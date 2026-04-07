Xbox 360: Xbox listet Klassiker in der Abwärtskompatibilität und entfernt sie wieder

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Image: Microsoft Game Studios / Depositphotos

Xbox sorgt mit überraschenden Relistings für neue Spekulationen rund um die Zukunft der Abwärtskompatibilität.

In der Gaming-Community wächst die Spannung rund um mögliche Pläne von Microsoft. Bereits auf der Game Developers Conference deutete das Unternehmen eine mögliche Wiederbelebung seines Abwärtskompatibilitätsprogramms an, konkrete Details stehen jedoch weiterhin aus.

Neue Beobachtungen sorgen nun für zusätzliche Spekulationen. Mehrere Spiele, die bereits zuvor aus dem Xbox Store entfernt wurden, tauchten kurzzeitig erneut auf und verschwanden anschließend wieder.

Zu den betroffenen Titeln zählen unter anderem Armed and Dangerous, Aegis Wing sowie Prince of Persia: The Sands of Time. Auch Mars: War Logs wurde zwischenzeitlich erneut gelistet, bevor es wieder entfernt wurde.

Auffällig ist dabei, dass diese Titel Teil der bestehenden Xbox-Abwärtskompatibilität sind oder in diesem Kontext bekannt wurden. Die wiederholten Relistings werfen daher Fragen auf, ob es sich um technische Anpassungen handelt oder ob dahinter größere Pläne stehen könnten.

Da bislang keine offizielle Bestätigung vorliegt, bleibt unklar, ob diese Entwicklungen mit zukünftigen Erweiterungen des Programms zusammenhängen. Dennoch zeigt die Situation, wie groß das Interesse an älteren Spielen innerhalb des Xbox-Ökosystems weiterhin ist.

Gerade Klassiker wie Prince of Persia: The Sands of Time stehen dabei besonders im Fokus, da sie für viele Spieler einen wichtigen Teil der Gaming-Geschichte darstellen.

Ob die jüngsten Änderungen tatsächlich ein Hinweis auf kommende Ankündigungen sind, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass das Thema Abwärtskompatibilität auch im Jahr 2026 ein zentrales Gesprächsthema innerhalb der Xbox-Community bleibt.

Quelle
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28 Kommentare Added

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  1. AnCaptain4u 259615 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.04.2026 - 12:27 Uhr

    Bei ein paar Titeln würde ich mir schon wünschen, dass man Sie nachträglich noch Abwärtskompatibel macht.
    Aber ehrlich gesagt nutze ich dieses Feature zu Letzt so gut wie nie.
    Und ansonsten habe ich noch die alten Xbox Konsolen daheim, die funktionieren noch tadellos.

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  2. Blight 32005 XP Bobby Car Bewunderer | 07.04.2026 - 12:29 Uhr

    Abwärtskompatibilität finde ich einfach nice. Würde gerne mehr og Xbox auf der Series X spielen.

    0
  3. Vayne1986 41455 XP Hooligan Krauler | 07.04.2026 - 12:42 Uhr

    Wäre schön, wenn weitere Spiele hinzukommen würden. 💚 Bin schon sehr froh die Final Final Fantasy XIII Trilogie spielen zu können. 🥰

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    • GERxJOHNNY 74190 XP Tastenakrobat Level 2 | 07.04.2026 - 14:37 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Die alten Final Fantasy Teile kann man ja zum Glück mittlerweile alle auf der aktuellen Generation spielen

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  4. Schwammlgott 64635 XP Romper Stomper | 07.04.2026 - 12:54 Uhr

    Wenn PoP die Trilogie dabei wäre, würde ich die sofort wieder spielen…leider nur Teil 1…

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  5. Lord Hektor 370630 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 07.04.2026 - 13:01 Uhr

    Wenn Sie das Programm wieder hochfahren hätte ich noch ein paar Titel auf meiner Liste die noch keine Abwärtskompatibilität haben. 👍

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    • Krawallier 162855 XP First Star Silber | 07.04.2026 - 13:30 Uhr
      Antwort auf Lord Hektor

      Ich auch, zbs die Two Worlds Teile, Risen 3, Simgularity, The Saboteur….gibt einige.

      Schön wäre es auch wenn alle Spiele die AK auch im Store zu kaufen gibt.

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  6. the-last-of-me-x 84975 XP Untouchable Star 2 | 07.04.2026 - 14:00 Uhr

    Ich zocke in den letzten Monaten deutlich mehr Xbox 360 Titel als aktuelle Titel – warum? Weil sie deutlich mehr Spaß machen 🙂

    Es gibt noch einige Spiele, die MS in die AK-Liste packen könnte…

    Was ich wirklich feiern würde: Falls die Helix die KI Skalierung auch bei den älteren Xbox sowie Xbox 360 Titeln durchführen würde, wäre es der Hammer!

    Was noch sehr cooll wäre: Das die Original Xbox Titel Gamerscore erhalten – wegen mir auch ganz schlicht, jeweils 10 für 1000 GS oder so ähnlich.

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  7. Orbit 33595 XP Bobby Car Geisterfahrer | 07.04.2026 - 14:29 Uhr

    Da passiert m.M.n. zu wenig. Bin ein wenig enttäuscht.

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    • Lord Maternus 367705 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 07.04.2026 - 14:34 Uhr
      Antwort auf Orbit

      Naja, das Programm wurde 2021 beendet. Wie viel passiert denn in anderen eingestellten Projekten?

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  8. GERxJOHNNY 74190 XP Tastenakrobat Level 2 | 07.04.2026 - 14:34 Uhr

    Habe meine 360 auch wieder rausgekramt. Alleine für Half Life 2, NFS: Underground 2, Most Wanted und San Andreas lohnt es sich

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