Xbox 360: Xbox listet Klassiker in der Abwärtskompatibilität und entfernt sie wieder

In der Gaming-Community wächst die Spannung rund um mögliche Pläne von Microsoft. Bereits auf der Game Developers Conference deutete das Unternehmen eine mögliche Wiederbelebung seines Abwärtskompatibilitätsprogramms an, konkrete Details stehen jedoch weiterhin aus.
Neue Beobachtungen sorgen nun für zusätzliche Spekulationen. Mehrere Spiele, die bereits zuvor aus dem Xbox Store entfernt wurden, tauchten kurzzeitig erneut auf und verschwanden anschließend wieder.
Zu den betroffenen Titeln zählen unter anderem Armed and Dangerous, Aegis Wing sowie Prince of Persia: The Sands of Time. Auch Mars: War Logs wurde zwischenzeitlich erneut gelistet, bevor es wieder entfernt wurde.
Auffällig ist dabei, dass diese Titel Teil der bestehenden Xbox-Abwärtskompatibilität sind oder in diesem Kontext bekannt wurden. Die wiederholten Relistings werfen daher Fragen auf, ob es sich um technische Anpassungen handelt oder ob dahinter größere Pläne stehen könnten.
Da bislang keine offizielle Bestätigung vorliegt, bleibt unklar, ob diese Entwicklungen mit zukünftigen Erweiterungen des Programms zusammenhängen. Dennoch zeigt die Situation, wie groß das Interesse an älteren Spielen innerhalb des Xbox-Ökosystems weiterhin ist.
Gerade Klassiker wie Prince of Persia: The Sands of Time stehen dabei besonders im Fokus, da sie für viele Spieler einen wichtigen Teil der Gaming-Geschichte darstellen.
Ob die jüngsten Änderungen tatsächlich ein Hinweis auf kommende Ankündigungen sind, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass das Thema Abwärtskompatibilität auch im Jahr 2026 ein zentrales Gesprächsthema innerhalb der Xbox-Community bleibt.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei ein paar Titeln würde ich mir schon wünschen, dass man Sie nachträglich noch Abwärtskompatibel macht.
Aber ehrlich gesagt nutze ich dieses Feature zu Letzt so gut wie nie.
Und ansonsten habe ich noch die alten Xbox Konsolen daheim, die funktionieren noch tadellos.
Abwärtskompatibilität finde ich einfach nice. Würde gerne mehr og Xbox auf der Series X spielen.
Welche Spiele vermisst du am meisten von damals?
Wäre schön, wenn weitere Spiele hinzukommen würden. 💚 Bin schon sehr froh die Final Final Fantasy XIII Trilogie spielen zu können. 🥰
Die alten Final Fantasy Teile kann man ja zum Glück mittlerweile alle auf der aktuellen Generation spielen
Wenn PoP die Trilogie dabei wäre, würde ich die sofort wieder spielen…leider nur Teil 1…
Teil 1 kann man aber leider nicht im.Store kaufen.
Wenn Sie das Programm wieder hochfahren hätte ich noch ein paar Titel auf meiner Liste die noch keine Abwärtskompatibilität haben. 👍
Ich auch, zbs die Two Worlds Teile, Risen 3, Simgularity, The Saboteur….gibt einige.
Schön wäre es auch wenn alle Spiele die AK auch im Store zu kaufen gibt.
Ich zocke in den letzten Monaten deutlich mehr Xbox 360 Titel als aktuelle Titel – warum? Weil sie deutlich mehr Spaß machen 🙂
Es gibt noch einige Spiele, die MS in die AK-Liste packen könnte…
Was ich wirklich feiern würde: Falls die Helix die KI Skalierung auch bei den älteren Xbox sowie Xbox 360 Titeln durchführen würde, wäre es der Hammer!
Was noch sehr cooll wäre: Das die Original Xbox Titel Gamerscore erhalten – wegen mir auch ganz schlicht, jeweils 10 für 1000 GS oder so ähnlich.
Da passiert m.M.n. zu wenig. Bin ein wenig enttäuscht.
Naja, das Programm wurde 2021 beendet. Wie viel passiert denn in anderen eingestellten Projekten?
Habe meine 360 auch wieder rausgekramt. Alleine für Half Life 2, NFS: Underground 2, Most Wanted und San Andreas lohnt es sich