Xbox 360: Zurück ins Jahr 2005: Xbox‑360‑Launch komplett neu aufgerollt

Reist zurück ins Jahr 2005: Xbox‑360‑Launch komplett neu aufgerollt. Früher war alles besser, oder?

Digital Foundry Retro hat sich etwas ganz Besonderes geschnappt: Eine originale Xbox 360 vom Launch, die noch nie zuvor eingeschaltet wurde.

Nach dem Unboxing im letzten Video wird die Konsole jetzt endlich in Betrieb genommen – inklusive des legendären „Blades“-Dashboards, frisch vom allerersten Firmware‑Build der 360.

Im ersten Teil ihres Mammutprojekts testen sie jedes einzelne Launch‑Spiel, angefangen bei Microsofts eigenen Titeln bis hin zu frühen Third‑Party‑Ports. Für Fans der 360‑Ära ist das eine Zeitreise zurück zu den Wurzeln einer Konsole, die für viele als Microsofts stärkstes System gilt.

Was in Part 1 drinsteckt

Die Entstehungsgeschichte der Xbox 360

Das ikonische Blades‑Dashboard , neu abgecaptured

, neu abgecaptured First‑Party‑Launchspiele wie Perfect Dark Zero und Kameo

wie Perfect Dark Zero und Kameo Kuriositäten wie Every Party

Arcade‑Racer‑Feeling mit Ridge Racer 6

Puzzle‑Kult: Tetris – The Grand Master Ace

Frühe PC‑Ports wie Call of Duty 2

Shooter‑Schwergewichte wie Quake 4

Horror‑Atmosphäre in Condemned

Und natürlich Need for Speed: Most Wanted, eines der beliebtesten Launch‑Games

Teil 1 endet bei Minute 47:56 – und macht klar, dass noch einiges kommt. DF Retro baut hier eine der umfassendsten Rückblicke auf den Xbox 360 Launch auf, die es je gab.

Hier noch einmal das Unboxing-Video: