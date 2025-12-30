Xbox 360: Zurück ins Jahr 2005: Xbox‑360‑Launch komplett neu aufgerollt

Digital Foundry Retro hat sich etwas ganz Besonderes geschnappt: Eine originale Xbox 360 vom Launch, die noch nie zuvor eingeschaltet wurde.
Nach dem Unboxing im letzten Video wird die Konsole jetzt endlich in Betrieb genommen – inklusive des legendären „Blades“-Dashboards, frisch vom allerersten Firmware‑Build der 360.
Im ersten Teil ihres Mammutprojekts testen sie jedes einzelne Launch‑Spiel, angefangen bei Microsofts eigenen Titeln bis hin zu frühen Third‑Party‑Ports. Für Fans der 360‑Ära ist das eine Zeitreise zurück zu den Wurzeln einer Konsole, die für viele als Microsofts stärkstes System gilt.
Was in Part 1 drinsteckt
- Die Entstehungsgeschichte der Xbox 360
- Das ikonische Blades‑Dashboard, neu abgecaptured
- First‑Party‑Launchspiele wie Perfect Dark Zero und Kameo
- Kuriositäten wie Every Party
- Arcade‑Racer‑Feeling mit Ridge Racer 6
- Puzzle‑Kult: Tetris – The Grand Master Ace
- Frühe PC‑Ports wie Call of Duty 2
- Shooter‑Schwergewichte wie Quake 4
- Horror‑Atmosphäre in Condemned
- Und natürlich Need for Speed: Most Wanted, eines der beliebtesten Launch‑Games
Teil 1 endet bei Minute 47:56 – und macht klar, dass noch einiges kommt. DF Retro baut hier eine der umfassendsten Rückblicke auf den Xbox 360 Launch auf, die es je gab.
Hier noch einmal das Unboxing-Video:
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei all meiner Liebe für Sega Konsolen, die XBox 360 war und ist doch die Beste.
Die 360 hat meine PS Ära beendet und das war gut so…der Gamestop Mitarbeiter hat mich einfach vor das Teil gestellt , PURE und Burnout Paradies anspielen lassen. Mir dann meine PS2 abgenommen mit allen spielen und mir eine 360 in die Hand gedrückt.
Guter Mann 😅
Die mit Abstand beste Xbox Konsole! Hatte tolle Zeiten mit Bioshock, Gears, Mass Effect, Alan Wake, Braid usw.
Bis auf den RROD war die 360 Ära in der Tat die mit ABSTAND
Beste Xbox Ära und das wird sie auch Immer sein!
Ich hatte alle MS Konsolen, die 360 war die mit Abstand geilste Zeit von MS.
Meine Xbox360 schlummert gut verpackt zusammen mit der OG Xbox und massig Spielen auf dem Speicher. Bin bis heute noch stolz drauf das ich vom RROD verschont geblieben bin, nachdem im Freundeskreis die Dinger wie die Fliegen abgeraucht sind. Hatte viele schöne Stunden mit der Konsole.
Irgendwann schließe ich die auch mal wieder an.🤔😅
Mit Abstand die schönste Gaming-Zeit! Ich werde nie vergessen, als beim Spielen von Kameo plötzlich Nachrichten auf dem Bildschirm aufploppten und ich noch nicht wusste, dass das die Achievements waren. Ich bin ehrlich, ich wünsche mir diese Zeit zurück, die Qualität der Games, die „Demopflicht“, die tolle Konkurrenz, dieses Gefühl, dass auch die Menschen hinter der Xbox absolut gewillt waren, diese Konsole nach vorne zu bringen. Heute wirkt Vieles einfach „anders“, sehr geschäftlich, nüchtern, teils ohne große Begeisterung, sondern stets darauf bedacht, die „fette Kohle“ zu machen… Schade, dass danach die One erschienen ist und damit auch der „Untergang“ begonnen hat… Xbox ist nun beliebig, „alles ist Xbox“ (würg!)… welch ein Weg…
Beste Xbox aller Zeiten,die hatte damals trotzdem ROD fast jeder.
Genau das meine ich: Design, Formsprache, Namensgebung, innovative Elemente, Anwenderfreundlichkeit.
Die Series-Konsolen daneben: Matte weiße/schwarze Kästen. Allein schon die Bootanimation spricht Bände, was fehlt. Es fehlt einfach der Geist.
Waren schöne Zeiten und schöne Spiele zu 360 Zeit. Schade das Microsoft sich auf den Lorbeeren ausgeruht hat und Generation um Generation das Portfolio von, für mich, interessanten Spielen reingesteckt und gestrichen hat.