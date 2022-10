Xbox Adaptive Controller: Entwicklung wäre fast gestrichen worden

Autor:, in / Xbox Adaptive Controller

Es ist den Mitarbeitern von Microsoft zu verdanken, dass der Xbox Adaptive Controller nicht gestrichen wurde. Robin Seiler, Microsofts Corporate Vice President of Windows and Devices, erzählte gegenüber The Verge, dass die Entwicklung des Controllers fast keine Finanzierung erhalten hätte.

Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen hätten sich für den Controller ausgesprochen, denn es ging nicht darum, Profit zu machen, sondern es mehr Menschen zu ermöglichen zu spielen.

„Es gab einen Zeitpunkt, an dem der Xbox-Controller, der für Barrierefreiheit konzipiert war, auf der Streichliste stand. In allen Teams, Xbox und Surface, haben wir gesagt: ‚Nein, das ist wirklich wichtig für die Welt. Hier geht es nicht um Einnahmen oder die Positionierung der Marke; es ist einfach wichtig, dass die Menschen Spiele spielen können, wenn sie wollen“, so Robin Seiler.

Der Xbox Adaptive Controller wurde für Spieler mit eingeschränkter Mobilität konzipiert und ist seit September 2018 erhältlich. In Deutschland kostet er 89,99 Euro.