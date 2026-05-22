Xbox Adaptive Joystick: Thumbstick Toppers erhalten neues Design und robustere Befestigung

Microsoft erweitert die Adaptive Controller-Optionen im Xbox Design Lab um neue Verbesserungen und eine zusätzliche Form.

Im Rahmen des Global Accessibility Awareness Day hat Xbox neue Verbesserungen für die Adaptive Thumbstick Toppers im Xbox Design Lab vorgestellt und erweitert damit die Anpassungsmöglichkeiten für Spieler mit individuellen Steuerungsbedürfnissen.

Die Aktualisierung umfasst sowohl eine überarbeitete Befestigungsstruktur als auch eine erhöhte Stabilität der Aufsätze. Laut Xbox wurde das Design auf Basis von Nutzerfeedback verbessert, sodass die Toppers auch bei stärkerer Beanspruchung sicherer sitzen und länger haltbar sind.

Zusätzlich wird das Angebot um eine neue Form erweitert: die sogenannte „Goal Post“-Variante. Diese ergänzt die bereits verfügbaren Designs und bietet Spielern weitere Möglichkeiten zur individuellen Anpassung ihrer Eingabegeräte.

Insgesamt stehen damit sieben verschiedene Formen zur Verfügung, die im Xbox Design Lab konfiguriert werden können. Nutzer haben dabei die Möglichkeit, Breite und Höhe der Thumbstick Toppers flexibel anzupassen.

Ein besonderer Aspekt des Programms ist die freie Verfügbarkeit der 3D-Druckdateien. Diese können ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und anschließend über einen 3D-Drucker oder entsprechende Services produziert werden. Ein Kauf eines Controllers ist dafür nicht erforderlich.

Mit diesen Anpassungen unterstreicht Xbox erneut den Fokus auf Barrierefreiheit und flexible Steuerungslösungen, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse der Spieler anpassen lassen.

Erfahrt auf Xbox Wire mehr über die Accessibility-Bemühungen und in welchen Spielen sie zum Einsatz kommt.