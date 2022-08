Xbox All Access: Ab sofort auch in der Schweiz verfügbar

Autor:, in / Xbox All Access

Unsere Freunde in der Schweiz können ebenfalls ab sofort das Xbox All Access-Programm nutzen.

Ab sofort ist Xbox All Access in der Schweiz verfügbar – das All Inclusive-Paket für alle Gaming-Fans. Im Rahmen eurer Xbox All Access-Mitgliedschaft erhaltet ihr eine Xbox-Konsole der nächsten Generation sowie eine 24-monatige Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft. Zugang zu Xbox All Access bekommt ihr ab CHF 24.90 monatlich und einer Laufzeit von 24 Monaten.

Das ist Xbox All Access

Xbox All Access ist das All-Inclusive-Paket von Xbox mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Im Rahmen eurer Mitgliedschaft entscheidet ihr euch für Xbox Series X oder Xbox Series S und erhaltet zusätzlich Xbox Game Pass Ultimate für 24 Monate. Nach Ablauf der 24 Monate Xbox All Access behaltet ihr die Konsole.

Xbox All Access mit Xbox Series S

Zusätzlich zu eurer Konsole erhaltet ihr 24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

Kosten: CHF 24.90 monatlich für 24 Monate

Keine zusätzlichen Kosten

Xbox All Access mit Xbox Series X

Zusätzlich zu eurer Konsole erhaltet ihr 24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

Kosten: CHF 34.90 monatlich für 24 Monate

Keine zusätzlichen Kosten

So erhaltet ihr Xbox All Access

Xbox arbeitet mit ausgewählten Einzelhändlern zusammen, um euch eure Konsole und den Xbox Game Pass Ultimate zur Verfügung zu stellen:

In der Schweiz bezieht ihr Xbox All Access von Swisscom.

Wählt euer passendes Xbox All Access Paket auf der Landingpage aus und entscheidet, wie ihr die monatlichen Raten von Xbox All Access bezahlen möchtet.

Schon macht sich eure neue Konsole auf den Weg zu euch nachhause – Xbox Game Pass Ultimate inklusive.

Erfüllt ihr alle Teilnahmebedingungen, steht euren schier endlosen Abenteuern auf Xbox nichts nun nichts mehr im Wege. Weitere Details zu Xbox All Access findet ihr im umfassenden Blogpost auf Xbox Wire DACH.