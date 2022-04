Xbox All Access: Brooklyn Nine-Nine Star lehrt wichtige Gaming-Lektionen

Autor:, in / Xbox All Access

In einem witzigen Trailer bringt euch Andre Braugher aus Brooklyn Nine-Nine drei wichtige Lektionen zum Xbox All Access Programm bei.

Um das Xbox All Access Programm zu bewerben, hat sich Microsoft nach All-4-One jetzt Unterstützung aus dem 99. Revier der New Yorker Polizei geholt: Captain Raymond Holt bzw. den Schauspieler Andre Braugher aus der US-Serie Brooklyn Nine-Nine.

In einem neuen Werbe-Trailer bringt euch Braugher drei wichtige Lektionen für euer Leben bei. Oder besser gesagt: drei Lektionen fürs Gaming, die euch den Einstieg ins Xbox All Access Programm erleichtern sollen.

Die ultimative dreifache Bedrohung im Gaming

Klug ausgeben und wahnsinnig viel spielen

Eine Next-Gen-Konsole und Game Pass Ultimate zu kaufen, ist schlau, wenn ihr sie mit Xbox All Access ohne Vorabkosten bekommt sogar noch schlauer.

Über 100 Spiele zum Entdecken

Zeit. Davon scheint es nie genug zu geben. Vor allem, wenn man mehr als 100 hochwertige Spiele hat, darunter Erstveröffentlichungen wie Halo Infinite, Forza Horizon 5 und mehr, die im Xbox Game Pass Ultimate enthalten sind.

Euer Next-Gen-Upgrade hat es in sich

Meistert eure Zeit, euer Geld und alles andere, um mit Xbox All Access aufzusteigen. Kommt zu dieser letzten Lektion mit all euren Fragen und geht mit keinen – nur mit Weisheit und einem Next-Gen-Upgrade.

Das ist Xbox All Access

Holt euch eine Xbox Series X oder Xbox Series S Konsole inklusive dem Xbox Game Pass Ultimate Abonnement für 24 Monate und erlebt über 100 großartige Spiele sowie neue Games direkt am Release-Tag, darunter Starfield und Forza Motorsport 8.

Spielt zusammen mit euren Freunden im Online-Multiplayer mit Xbox Live Gold und erhaltet außerdem die EA Play-Mitgliedschaft inklusive – ab 24,99 Euro pro Monat.

Xbox All Access bietet ohne Anzahlung alles, was ihr für das Next-Gen Gaming braucht.

In Deutschland nehmen die Einzelhändler Cyberport, MediaMarkt und Saturn am Xbox All Access-Programm teil.

Weitere Details erhaltet ihr auf xbox.com/xbox-all-access