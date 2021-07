Xbox All Access: It’s All There Remix

Autor:, in / Xbox All Access

Es ist an der Zeit Xbox All Access mit einem neuen Remix zu feiern: I Swear 2.0 ist da!

Xbox All Access ist in zwölf Ländern auf der ganzen Welt verfügbar und wird im Laufe des nächsten Jahres zu weiteren Partnern in weiteren Ländern kommen. Um dies zu feiern, gibt es einen neuen Song!

Microsoft gibt bekannt: „Wenn Gamer die nächste Generation von Spielen auf der Xbox Series X|S beginnen, tun wir das in Erinnerung an die großartigen Erfahrungen, die wir zuvor hatten, und mit Vorfreude auf das, was noch kommen wird. Und niemand weiß besser, wie man durch die Gewässer der Liebe, des Verlustes und der erneuten Liebe navigiert, als R&B-Sänger der 90er Jahre. Also dachten wir uns, was könnte besser geeignet sein, um die Neuinterpretation der Art und Weise zu feiern, wie ihr mit dem All-inclusive-Angebot von Xbox All Access an der Xbox teilnehmen könnt, als die 90er-Jahre-R&B-Sensation All-4-One, die ihre Ballade „I Swear“ aus dem Jahr 1994 neu interpretiert?“

Hier ist der Song für euch: