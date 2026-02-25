Xbox App: Fehlfunktion verschickt tausende Mobile Test Messages

Übersicht

Das Xbox Network hat offensichtlich eine Fehlfunktion und sorgt für eine Flut unerwarteter Nachrichten.

Im Xbox Network kam es am heutigen Abend zu einer ungewöhnlichen Störung, die bei vielen Nutzern für Verwirrung sorgte.

Zahlreiche Spieler berichten, dass ihre Xbox App innerhalb kurzer Zeit mit einer großen Menge identischer Nachrichten geflutet wurde. Die Mitteilungen tragen den Hinweis, dass sie über Braze versendet wurden, und fordern dazu auf, einen Screenshot anzufertigen.

Die Ursache liegt nach aktuellen Einschätzungen in einer Fehlfunktion innerhalb des Nachrichtensystems. Offenbar wurde im Message-Center eine interne Testfunktion ausgelöst, die nicht für den öffentlichen Versand vorgesehen war. Die ungewöhnliche Häufung der Meldungen deutet darauf hin, dass der Vorgang automatisiert ablief und unbeabsichtigt eine breite Nutzerbasis erreichte.

Während die Situation weiterhin beobachtet wird, gehen wir davon aus, dass es sich um einen internen Fehler handelt, der versehentlich aktiviert wurde. Hinweise auf einen sicherheitsrelevanten Vorfall liegen derzeit nicht vor. Anscheinend hat jemand im Message-Center der Xbox einen falschen Knopf gedrückt. Oder Asha Sharma tobt sich gerade aus.

Weitere Informationen könnten folgen, sobald der Vorgang vollständig analysiert wurde und Klarheit über den Auslöser besteht.

Update: Das Problem wurde schon beseitigt.

  3. n4rcotic 2520 XP Beginner Level 2 | 25.02.2026 - 21:23 Uhr

    Xbox überspannt bei mir langsam den Bogen mit negativen oder nervigen Meldungen 😜 hab die Nachricht ca 20x bekommen

  5. cartoon11 30510 XP Bobby Car Bewunderer | 25.02.2026 - 21:45 Uhr

    Ich hab sie nur einmal gekriegt und natürlich gleich einen Screenshot gemacht, aber wurde nicht zur kürzlich erstellten Galerie geführt…

