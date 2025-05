Xbox App: GeForce Now jetzt in der Xbox-App auf dem PC verfügbar

Autor:, in / Xbox App

Und wieder heißt es: Noch mehr Freiheiten für Xbox-Spieler! Cloud-Gaming über GeForce Now ist jetzt direkt aus der Xbox-App nutzbar.

Xbox-Spieler auf dem PC können sich ab sofort über noch mehr Flexibilität beim Cloud-Gaming freuen!

Mit dem neuesten Update wurde GeForce Now als zusätzliche Option direkt in die Xbox-App integriert. Damit habt ihr künftig die Wahl, ob ihr unterstützte Titel über Microsofts eigene Cloud-Gaming-Technologie oder über NVIDIAs GeForce Now streamen möchtet.

Wenn ein Spiel auf GeForce Now verfügbar ist, erscheint beim Klick auf den „Spielen“-Button in der Produktansicht ein Hinweisfenster. Dort könnt ihr bequem eure bevorzugte Streaming-Plattform auswählen – ganz nach euren Vorlieben und je nach technischer Ausstattung.

Auch diese Neuerung bringt euch wieder mehr Entscheidungsfreiheit beim Spielen und vereinfacht den Zugang zu verschiedenen Cloud-Diensten über eine zentrale Plattform.

Gerade für PC-Nutzer, die Wert auf Leistung, Komfort und Flexibilität legen, ist diese Integration sicher ein willkommener Schritt. Ihr müsst somit nicht mehr zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln, sondern könnt alles direkt aus der Xbox-App heraus steuern.

Damit wächst das Xbox-Ökosystem weiter zu einer offenen, spielerfreundlichen Plattform, die sich immer stärker an euren individuellen Bedürfnisse anpasst.