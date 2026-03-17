Xbox App: Hinzufügen eigener Spiele und Apps in Bibliothek jetzt möglich

Still und leise hat Microsoft seiner PC-Plattform ein lange gewünschtes Feature spendiert. Ohne große Ankündigung wurde die Xbox App aktualisiert und bringt auf dem PC nun eine Funktion, die Nutzer bereits seit Jahren von Steam kennen.
Erstmals ist es möglich, eigene Apps und Spiele manuell zur Bibliothek hinzuzufügen. Damit entwickelt sich die Xbox App ein Stück weiter in Richtung zentraler Launcher, über den sich nahezu alle Inhalte direkt starten lassen. Grundlage dafür ist die Unterstützung von ausführbaren Dateien, wodurch sich beliebige .exe-Dateien in die Bibliothek integrieren lassen.
Der Funktionsumfang bleibt dabei aktuell noch etwas eingeschränkt. Während Steam nahezu jede Anwendung einbinden kann und häufig auch für Emulatoren oder andere individuelle Setups genutzt wird, konzentriert sich die Xbox App zunächst klar auf klassische Programme. Dennoch markiert die Neuerung einen spürbaren Fortschritt.
Die Integration erfolgt direkt über die Bibliotheksansicht innerhalb der App. Dort steht nun eine neue Option bereit, über die sich installierte Anwendungen automatisch vorschlagen lassen oder manuell aus den eigenen Dateien ausgewählt werden können.
Einmal hinzugefügt, erscheinen diese Inhalte dauerhaft in der Übersicht und lassen sich von dort aus starten. Besonders praktisch: Nach dem Hinzufügen lassen sich Name, Icon und Startparameter der Software individuell anpassen, was zusätzliche Flexibilität beim Starten bietet.
In ersten Tests zeigt sich, dass selbst andere Launcher problemlos eingebunden werden können. So lässt sich etwa auch Steam direkt über die Xbox App starten, was insbesondere auf kompakten PC-Systemen oder neuen Geräten zusätzliche Flexibilität schafft.
Zugleich bleibt der Wunsch vieler Nutzer bestehen, dass Microsoft noch weitere Features nachliefert, etwa die Verbesserung der Anzeige von Artwork für über Steam installierte Spiele, die bislang nur begrenzt unterstützt werden.
Auch wenn der Umfang aktuell noch nicht vollständig mit etablierten Lösungen mithalten kann, deutet die Entwicklung klar darauf hin, dass Microsoft seine PC-Plattform weiter in Richtung eines universellen Gaming-Hubs ausbauen möchte.
Bei uns fehlte das kleine Plus-Zeichen rechts oben in der Bibliothek noch aktuell, um eigene Spiele und Apps hinzuzufügen. Das Update wurde offenbar noch nicht überall ausgerollt.
39 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es beginnt.
Der erste Schritt: Damit wird die gesamte PlayStation-Bibliothek auf der Next-Gen-Xbox verfügbar sein.
In der besten Version, versteht sich 😊
gelogen
Gelogen?
Könntest du mir bitte alle Sony-IPs auf dem PC auflisten?
Ich würde gerne sehen, ob da die Perlen von PlayStation dabei sind. 😊 (Spoiler: Sie sind alle dabei.)
Oder möchtest du jetzt sagen: Neeeeee, ihr bekommt nicht alle Spiele, Astroflop ist nicht dabei? 😂😂
Ok wenn das so ist, dann gehe ich schnell an meinem PC und starte als Souls Fan erstmal das Demon Souls Remake….
ohh moment mal….
Demon Souls, okay.
Astroflop hatten wir ja schon.
Und weiter? 😊
Wir können uns gerne auch für ne Runde GT7 am PC verabreden…ohh wait again…
Er ist doch lustig lass ihn 😜
Ohhhh Verteidigung der Playstation gerade ? Böse Xbox böse
Tja wenn man schon etwas behauptet, dann sollte diese Behauptung auch stimmen…tut sie aber nicht, da du selber weisst dass es eine Lüge ist kommst du ihm edel wieder an die Seite gesprungen und legst wieder die altbekannte Schallplatte auf…..XBOX Defence Bros forever
Ich verteidige gar nichts aber du anscheinend bist sehr frustriert…
Nicht mal für die Playstation gibt es die gesamte PS-Bibliothek
Lass dem Bodensatz der Fankultur aka Troll doch seine Träume.
Junge wie oft willst du noch deinen Murks wiederholen? Gibt es ein Astrobot, ein Bloodborne (offiziell), ein GT7 etc. auf dem PC? Nein und wird es auch nicht, nach dem Sony zu 99% sich mit ihren Firstparty-Spielen vom PC verabschiedet hat.
Versuche doch wenigstens mehr Abwechselung bei deinen primitiven Versuchen einfließen zu lassen.
„Gibt es ein Astrobot, ein Bloodborne (offiziell), ein GT7 etc.“
Was ist etc.? 😊
„Sony zu 99% sich mit ihren Firstparty-Spielen vom PC verabschiedet hat.“
Quelle? ☺️
et cetera = Latein für und so weiter. Ich wiederhole mich aber werde mal kreativer. Du darfst gern die noch nicht erschienenen Titel hinzufügen.
Kann ich zum Beispiel auf der NextGen Xbox..
– God of War
– God of War Ragnarök
– The last of us
– The last of us Part 2
– Spiderman
– Spiderman 2
– Ghost of Tsushima
– Horizon
– Horizon Forbidden West
– Ratchet and Clank
– Uncharted
– Returnal
.. spielen? 😊
@faktencheck
@master-race
Ja aber psssst das hören nicht gerne die only Playstation User .
Evtl du bekommst persönlich von Sony Post “ bitte unterlassen sie das abspielen von Playstation Spiele auf der Helix sonst…..“
Deren Leben wäre am Ende, wenn es so eintreten würde 😆.
Wirst du sicherlich wenn Sony bis dahin die Spiele noch auf Steam anbieten wird. Da du immer noch nur eine S besitzt, lehne ich mich elegant aus dem Fenster und behaupte selbst wenn die Nextbox die aufgezählten Titel abspielt, wirst du sie immer noch nicht spielen.
Aber schön wie du die alten Titel immer und immer wieder aufzählst. Gewöhn dich daran – mehr werden es wohl nicht werden.
Jetzt sind es auf einmal nur noch“ alte Spiele“ 😂😭
Und man ist mittlerweile so verzweifelt, dass Gerüchte zu Hoffnungen werden 😁✌️
Was soll es denn dann sein? Nichts dabei was aktuell ist. Und Verzweiflung sieht anders aus.
„Was soll es denn dann sein?“
Es sind DIE PERLEN der PlayStation und man wird diese Spiele, in der besten Version auf der NextGen Xbox spielen 😁
Klar ist es Verzweiflung, wenn man als Faktenchecker alles auf ein Gerücht setzt 😂😭
Was verteidigst du hier gerade ?
Ist das soooo schlimm gerade?
Ich habe gerade mächtig Spaß – warum sollte ich mir solche Unterhaltungsperlen durch die Lappen gehen lassen?
„Kann ich zum Beispiel auf der NextGen Xbox… PS-Spiele… spielen“?
Keine Ahnung, da noch nicht bestätigt wurde, dass MS mit Steam Konkurrenz auf der Xbox Next haben will
Jetzt muss die App nur noch stabil laufen, deutlich weniger Ressourcen verschlingen, weniger ADS und kein unnötiges Tracking beinhalten. Dann kann man die auch aktiv verwenden. Bisher stinkt sie selbst gegen den Epic Launcher ab.
Die App läuft stabil. Die App verbraucht in FSE keine relevanten Ressourcen. Im Gegenteil, die verhindert Ressourcen während des Gamings. Werbung habe ich bisher noch keine gefunden. Außer in einer Kachel, bezog sich aber auf Xcloud. Das einzige was nervt ist der EA Launcher. Sobald man ein Spiel des ES Launcher gestartet hat, taucht dieser wieder im Vordergrund auf. Das nervt.
Nope, sie hängt sich weiterhin zu oft auf, Seiten/Store lädt gut 3x so lang wie Steam, Epic etc. Modesupport weiterhin unterirdisch. Verbraucht/belegt so viele Ressourcen, wie Steam, Epic und Ubisoft connect zusammen. Liegt halt an dem unnötigem Tracking und der Leistungsmetrik, welche dazu auch noch ungenau ist. Lässt sich bisher leider nicht abschalten.
Kann ich nicht bestätigen. Ich nutze die App seit Jahren und habe keine deratigen Probleme.
gelegentlich wird der Cloudsave mal nicht hochgeladen, aber das dauert dann auch nur bis zum nächsten Start.
Ansonsten ist die (bei mir) stabil, ohne Abstürze oder lange Ladezeiten.
Das Erstellen von Liste scheint sowieso ein großes Problem zu sein für Microsoft.
Es gibt auf der Xbox ja „Gruppen“, die man sich konfigurieren kann (nicht im Store, sondern im Betriebssystem selbst). Zu denen kann man Elemente hinzufügen, die als Kachel irgendwo im Dashboard zu finden sind. Absurderweise kann man keine Elemente aus dem MS Store in eine solche Gruppe aufnehmen. Vom Store aus kann man Dinge nur in die Wishlist aufnehmen, die allerdings nur im Store abrufbar ist und die ich nicht ins Dashboard übernehmen kann.
Will man etwas aus dem Store zu einer Gruppe hinzufügen, muss man dann zuerst den „Offiziellen Club“ des Spiels finden. Den dann zur Xbox Dashboard Startseite hinzufügen. Dann geht man zur Startseite und klickt das vorderste Element an und kann es dann erst „zu einer Gruppe hinzufügen“ und danach muss man das betroffene Spiel wieder von der Dashboard Startseite entfernen.
Ziemlich spektakulär dämlich, wenn ich mir überlege, dass ich einfach nur Spiel XY gerne zu meiner „Lets Play“-Gruppe im Dashboard auf der Startseite ganz oben ergänzen möchte.
Ich als alter Trophäenjäger würde es begrüßen wenn ich spiele zu 100 Prozent platinieren könnte die ich nicht über die Xbox App erworben habe.
Du bist auf der falschen Seite „Xbox-Fan“ 😂😂
Platinieren kann man hier gor nix.
Wüsste nicht wieso ich erst die Xbox-App starten sollte um von dort aus Gigapixel zu starten. Das ist doch umständlich.
Das wird noch alles optimiert,sind ja noch ein Jahr bis Helix im Wohnzimmer steht.
Was bringt mir das heute, wenn es in Zukunft vielleicht besser funktioniert?
Der nutzen besteht darin wenn man die Xbox App im FSE (Fullscreen Expierence) Mode startet und von da aus eben Launcher wie Steam im big picture modus oder sonstige Apps. Vorher musste man sonst immer erst in den desktop Modus wechseln was mit Controller total der käse ist und mehr Ressourcen frisst. Kurzgesagt man startet den PC dieser bootet gleich im FSE der XBox app und von da lässt sich alles besser mit Controller steuern und starten.
Das macht man nicht als PC-User wenn man auch normale Software nutzt.
Kennen niemanden, der im Steam Big Modus startet um von dort aus Office, Photoshop oder eben wie ich Gigapixel zu starten
Das nutzt man auch nicht zum Arbeiten sondern wenn man seinen PC am TV hat und hauptsächlich zum Spielen. Und mit Apps meine ich sachen wie Discord,Spotify etc. Oder ein Emulator launcher wie Emudeck. In deinem Fall hat es natürlich wenig Sinn dafür ist es auch nicht gedacht.
Wird alles immer besser, bis zur Next passt das schon.