Xbox App: Hinzufügen eigener Spiele und Apps in Bibliothek jetzt möglich

Still und leise hat Microsoft seiner PC-Plattform ein lange gewünschtes Feature spendiert. Ohne große Ankündigung wurde die Xbox App aktualisiert und bringt auf dem PC nun eine Funktion, die Nutzer bereits seit Jahren von Steam kennen.

Erstmals ist es möglich, eigene Apps und Spiele manuell zur Bibliothek hinzuzufügen. Damit entwickelt sich die Xbox App ein Stück weiter in Richtung zentraler Launcher, über den sich nahezu alle Inhalte direkt starten lassen. Grundlage dafür ist die Unterstützung von ausführbaren Dateien, wodurch sich beliebige .exe-Dateien in die Bibliothek integrieren lassen.

Der Funktionsumfang bleibt dabei aktuell noch etwas eingeschränkt. Während Steam nahezu jede Anwendung einbinden kann und häufig auch für Emulatoren oder andere individuelle Setups genutzt wird, konzentriert sich die Xbox App zunächst klar auf klassische Programme. Dennoch markiert die Neuerung einen spürbaren Fortschritt.

Die Integration erfolgt direkt über die Bibliotheksansicht innerhalb der App. Dort steht nun eine neue Option bereit, über die sich installierte Anwendungen automatisch vorschlagen lassen oder manuell aus den eigenen Dateien ausgewählt werden können.

Einmal hinzugefügt, erscheinen diese Inhalte dauerhaft in der Übersicht und lassen sich von dort aus starten. Besonders praktisch: Nach dem Hinzufügen lassen sich Name, Icon und Startparameter der Software individuell anpassen, was zusätzliche Flexibilität beim Starten bietet.

In ersten Tests zeigt sich, dass selbst andere Launcher problemlos eingebunden werden können. So lässt sich etwa auch Steam direkt über die Xbox App starten, was insbesondere auf kompakten PC-Systemen oder neuen Geräten zusätzliche Flexibilität schafft.

Zugleich bleibt der Wunsch vieler Nutzer bestehen, dass Microsoft noch weitere Features nachliefert, etwa die Verbesserung der Anzeige von Artwork für über Steam installierte Spiele, die bislang nur begrenzt unterstützt werden.

Auch wenn der Umfang aktuell noch nicht vollständig mit etablierten Lösungen mithalten kann, deutet die Entwicklung klar darauf hin, dass Microsoft seine PC-Plattform weiter in Richtung eines universellen Gaming-Hubs ausbauen möchte.

Bei uns fehlte das kleine Plus-Zeichen rechts oben in der Bibliothek noch aktuell, um eigene Spiele und Apps hinzuzufügen. Das Update wurde offenbar noch nicht überall ausgerollt.