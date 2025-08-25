Xbox App: Insider-Funktionen für Windows 11-Handhelds

Verfügbar für Xbox Insider: Schneller zu den Spielen mit My Apps! PC-Insider testen neue Funktionen, die auch beim Rog Ally zum Einsatz kommen werden.

Microsoft hat mit dem neuen „My Apps“-Feature in der Xbox PC App eine zentrale Neuerung für Nutzerinnen und Nutzer von Windows 11-Handhelds und PCs eingeführt.

Wenn ihr am Xbox Insider-Programm und der PC Gaming Preview teilnehmt, könnt ihr ab sofort über einen eigenen Tab in der App auf Drittanbieter-Anwendungen wie Browser, Spiele-Tools und alternative Storefronts zugreifen. Ziel ist es, die Navigation zu vereinfachen und den Wechsel zum klassischen Windows-Desktop überflüssig zu machen. Besonders auf Geräten wie dem ROG Xbox Ally, die für den Vollbildmodus optimiert sind, soll das neue System die Bedienung deutlich verbessern.

Die Funktion ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Xbox PC App als zentrale Plattform für alle Spiele und Anwendungen zu etablieren. Durch die Integration in die aggregierte Spielebibliothek könnt ihr Spiele aus verschiedenen Quellen wie Steam, Epic Games oder Battle.net direkt über die Xbox App starten und verwalten. Die neue Oberfläche minimiert Hintergrundaktivitäten und priorisiert Systemressourcen für das aktive Spiel, was insbesondere auf mobilen Geräten zu einer besseren Performance führt.