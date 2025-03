Xbox App: KI-unterstützter Gaming-Copilot vorgestellt

Autor:, in / Xbox App

Der neue Copilot for Gaming soll Spielern Zeit sparen und ihnen helfen, besser zu werden.

Der Katalog an Xbox Play Anywhere-Spielen ist jetzt nicht nur auf über 1000 Titel gestiegen, das Xbox Team stellte auch einen neuen Gaming-Copiloten vor.

Der Gaming-Copilot wird demnächst verfügbar sein und soll bald von Xbox Insidern getestet werden können.

Zugriff auf den KI-gesteuerten Assistent erfolgt über das eigene Handy. Er ist als persönlicher Spielebegleiter gedacht und soll euch dabei helfen Lieblingsspiele noch schneller ausfindig zu machen, aber auch um eure Fähigkeiten zu verbessern.

Im aktuellen Xbox Podcast wird der Gaming-Copilot direkt vorgestellt. Im Video (siehe unten) werden euch zwar nur Produktionskonzepte gezeigt, verdeutlichen aber die Idee dahinter, den Spielern eine vielseitige Unterstützung anzubieten, die zeitsparend ist, damit Spieler sich auf das Spielen an sich konzentrieren können.

„Copilot for Gaming basiert auf drei Prinzipien: Fähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Personalisierung. Es wurde entwickelt, um die Spieler auf verschiedene Weise zu unterstützen, von personalisierten Spielempfehlungen und nahtloser Spieleinrichtung bis hin zu hilfreichem Coaching und der Aufrechterhaltung von Verbindungen mit Freunden“, heißt es in einem Artikel auf Xbox Wire.

Laut Fatima Kardar, Xbox Corporate Vice President of Gaming AI, behält der Spieler selbst die Kontrolle über den Copilot und entscheidet darüber, wann er mit ihm interagieren möchte. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Spielerlebnis verbessert wird und nicht unterbricht.

„Eines der Hauptprobleme, die Copilot for Gaming lösen soll, ist das Zeitmanagement. Er soll den Spielern helfen, weniger Zeit mit Aufgaben (Suchen, Herunterladen, Aktualisieren) und mehr Zeit mit dem zu verbringen, was sie lieben – dem Spielen: ‚All das hat nur ein Ziel: Ihnen zu helfen, zuerst zu spielen.‘, sagt Kardar.“ „Ob es darum geht, Spieler mit Spielen zu verbinden, die ihnen wahrscheinlich gefallen werden, oder sie daran zu erinnern, wo sie bei einem alten Lieblingsspiel aufgehört haben, Copilot for Gaming wird das Spielen mit der Xbox nahtloser und individueller machen.“

Eine zukünftige Funktion des Gaming-Copilots ist die Unterstützung in Spielen. Im Video werden Konzepte zu Minecraft und Age of Empire gezeigt, in denen über natürliche Sprache nach Hilfe und Tipps gefragt wird, die der Copilot dann bereitstellt.