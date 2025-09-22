Xbox App: Microsoft bringt den Gaming Copilot für Windows-PCs und mehr

Mit Gaming Copilot startet Microsoft einen neuen KI-gestützten Assistenten, der Spielerinnen und Spielern auf Windows-PCs und bald auch auf Mobilgeräten zur Seite steht.

Ab sofort wird die Beta-Version über die PC Game Bar für alle ab 18 Jahren ausgerollt. Im Oktober folgt die Integration in die Xbox-App auf mobilen Geräten, verfügbar in allen Regionen außer Festland-China.

Mit Gaming Copilot könnt ihr über den Voice Mode direkt Hilfe zu euren aktuellen Spielsituationen anfordern, Empfehlungen für neue Titel erhalten oder eure Erfolge und Spielhistorie abfragen.

Ziel ist es, euch ein noch intuitiveres Spielerlebnis zu bieten und den Zugang zu Informationen sowie hilfreichen Tipps direkt im Spiel zu erleichtern. Microsoft kündigt zudem an, den Funktionsumfang weiter auszubauen und den Assistenten für Handheld-Geräte und Xbox-Konsolen zu optimieren. Damit entwickelt sich Gaming Copilot Schritt für Schritt zu einem zentralen Begleiter für alle, die regelmäßig auf PC oder Xbox spielen.