Xbox App: Neues Update lässt Achievements sortieren

Das Juli-Update für die mobile Xbox App lässt die Nutzer die Achievements vergleichen, filtern und nach seltensten, häufigsten, gesperrten und freigeschalteten Erfolgen sortieren.

(New Features) New update for the Xbox App bringing compare, filter and sort to the achievement experience this July.

Now you can sort achievements by most rare, most common, locked and unlocked in the mobile app. pic.twitter.com/eRtkmmdZo9

