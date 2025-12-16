Revolution in der Xbox App: Spiele kaufen, Game Pass abonnieren und Wunschliste verwalten jetzt direkt per Smartphone

Mit einem neuen Update baut Microsoft die Xbox Mobile App konsequent zum vollwertigen digitalen Marktplatz aus. Seit April könnt ihr Spiele kaufen oder ein Xbox Game Pass Abonnement direkt über die App abschließen.

Jetzt folgt der nächste Schritt: Ein eigener Store-Tab sorgt dafür, dass ihr schneller auf Games, Add-ons und Abonnements zugreift und sämtliche Käufe mit wenigen Klicks erledigt.

Die Xbox App entwickelt sich damit immer stärker zum zentralen Hub für Xbox Gaming auf Konsole, PC und im Microsoft-Ökosystem.

Über den neuen Store-Bereich findet ihr aktuelle Xbox Games, kommende Releases, digitale Downloads, Erweiterungen und DLCs deutlich übersichtlicher. Ihr könnt Spiele direkt kaufen, Add-ons gezielt auswählen und euch ohne Umwege für den Xbox Game Pass oder Xbox Game Pass Ultimate anmelden. Der gesamte Kaufprozess läuft vollständig in der App ab und ist auf eine schnelle mobile Nutzung optimiert.

Zusätzlich erleichtert Microsoft das Stöbern im Xbox Store durch neue Komfortfunktionen. Ihr könnt Spiele erstmals direkt in der Xbox Mobile App auf eine Wunschliste setzen, um Releases und Angebote im Blick zu behalten. Auch die Suche nach Add-ons wurde erweitert, sodass ihr Erweiterungen, Season Pässe und Zusatzinhalte schneller findet. Damit wird die App nicht nur zum Kaufwerkzeug, sondern auch zur Planungszentrale für eure nächsten Gaming-Sessions.

Die neuen Funktionen richten sich an Xbox-Spieler, die ihre Spielebibliothek flexibel verwalten wollen, egal ob für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One oder PC. Der Ausbau des mobilen Xbox Stores unterstreicht Microsofts Fokus auf digitale Distribution, Game Pass, Cloud Gaming und eine nahtlose Verbindung zwischen Smartphone, Konsole und PC. Ihr könnt jederzeit neue Games entdecken, Käufe vorbereiten und euer Xbox Gaming-Erlebnis direkt über das Handy steuern.