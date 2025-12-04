Xbox App: Store und Wunschliste auf dem Handy

Viele Nutzer hatten sich bereits damit abgefunden, dass die Xbox-App auf Android und iOS bislang keinen vollwertigen Store und damit auch keine Wunschlisten-Funktion bot.
Doch das ändert sich: Die mobile App bekommt laut Tom Warren von The Verge eine eigene Store-Sektion, über die Spiele und Zusatzinhalte direkt gekauft werden können. Parallel dazu führt Microsoft die Möglichkeit ein, Produkte auf eine Wunschliste zu setzen – praktisch für alle, die ihre Favoriten im Blick behalten möchten.
Bisher muss die iOS-App aktuell noch ohne die neuen Funktionen auszukommen, auf Android konnten wir das nicht prüfen. Möglicherweise steht das Update derzeit nur Betatestern zur Verfügung.
Microsoft is adding a store section to the Xbox mobile apps for iOS and Android pic.twitter.com/v1u928wf5G
— Tom Warren (@tomwarren) December 3, 2025
71 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich sag mal: Überfällig! 😉
Wird aber schön langsam auch Zeit 😉.
Oh sehr schön, wurde auch Zeit.
zeit wird es
Fände ich super. Aktuell nutze ich noch eine andere Xbox Store App am Handy, um gewisse Spiele im Auge zu behalten bzgl. Sales.
Warum das überhaupt je entfernt wurde ^^ das hat nie einen Sinn ergeben….