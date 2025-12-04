Xbox App: Store und Wunschliste auf dem Handy

71 Autor: , in News / Xbox App
Übersicht

Die Xbox App auf dem Handy erhält mit Store und Wunschliste zwei wichtige Funktionen.

Viele Nutzer hatten sich bereits damit abgefunden, dass die Xbox-App auf Android und iOS bislang keinen vollwertigen Store und damit auch keine Wunschlisten-Funktion bot.

Doch das ändert sich: Die mobile App bekommt laut Tom Warren von The Verge eine eigene Store-Sektion, über die Spiele und Zusatzinhalte direkt gekauft werden können. Parallel dazu führt Microsoft die Möglichkeit ein, Produkte auf eine Wunschliste zu setzen – praktisch für alle, die ihre Favoriten im Blick behalten möchten.

Bisher muss die iOS-App aktuell noch ohne die neuen Funktionen auszukommen, auf Android konnten wir das nicht prüfen. Möglicherweise steht das Update derzeit nur Betatestern zur Verfügung.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox App

71 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  5. shadow moses 427750 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.12.2025 - 07:20 Uhr

    Fände ich super. Aktuell nutze ich noch eine andere Xbox Store App am Handy, um gewisse Spiele im Auge zu behalten bzgl. Sales.

    0

Hinterlasse eine Antwort