Xbox App: Store und Wunschliste auf dem Handy

Die Xbox App auf dem Handy erhält mit Store und Wunschliste zwei wichtige Funktionen.

Viele Nutzer hatten sich bereits damit abgefunden, dass die Xbox-App auf Android und iOS bislang keinen vollwertigen Store und damit auch keine Wunschlisten-Funktion bot.

Doch das ändert sich: Die mobile App bekommt laut Tom Warren von The Verge eine eigene Store-Sektion, über die Spiele und Zusatzinhalte direkt gekauft werden können. Parallel dazu führt Microsoft die Möglichkeit ein, Produkte auf eine Wunschliste zu setzen – praktisch für alle, die ihre Favoriten im Blick behalten möchten.

Bisher muss die iOS-App aktuell noch ohne die neuen Funktionen auszukommen, auf Android konnten wir das nicht prüfen. Möglicherweise steht das Update derzeit nur Betatestern zur Verfügung.

Microsoft is adding a store section to the Xbox mobile apps for iOS and Android pic.twitter.com/v1u928wf5G — Tom Warren (@tomwarren) December 3, 2025