Xbox App: Storefronts auf PC und Handheld jetzt vereint

Microsoft hat damit begonnen ein Update für die Xbox App auf PC für alle Windows 11-Nutzer auszurollen, mit der ihr eine gebündelte Spielebibliothek inklusive Drittanbieter wie Steam oder GOG erhaltet. Das Update ist auch für Handhelds erhältlich.
Eure Spiele und Apps aus verschiedenen Stores findet ihr somit einfacher und übersichtlicher in der Xbox App wieder. In den Einstellungen könnt ihr selbst entscheiden, welche Spielebibliotheken in der App angezeigt werden.
Eine geräteübergreifende Spielhistorie zeigt euch zudem, wann und wo ihr welche Spiele zuletzt gespielt habt.
Auf Handhelds wurde mit MyApps ein praktischer Ort geschaffen, von wo aus ihr eure Spiele von mehreren Orten aus finden, herunterladen und starten könnt. Ganz ohne hin- und herwechseln.
Das Update wurde zuvor von Xbox Insidern getestet. Wir hatten zuvor hier ausführlich darüber berichtet.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich mal anschauen, aber weiß nicht ob ichs dann auch nutze. Um Spiele auf Steam zu kaufen, benötige ich dann ja auch weiterhin Steam.
Wieso auf Steam kaufen und dann Wechseln auf die Xbox-App? Und wie sieht es mit Updates aus? Dazu muss ich Steam ja auch wieder starten
Ich nutze die App als Insider schon länger. Es sorgt halt für konsolenfeeling, da man keinen Medienbruch mehr hat. Kannst mit Controller navigieren ohne speziell in Launcher wechseln zu müssen. Ich in Traum, aber noch nicht perfekt.
Aber die Installations- und Update-Frage hast damit nicht erklärt 😉
Kurz: Ja.
Du musst zum Kaufen auf Steam gehen und zum Updaten auch.
Wenn du ein fremdes Game über die Xbox-App startest, dann startet auch der jeweilige Launcher(Steam, GOG etc) auch im Hintergrund. Es ist im Endeffekt einfach nur eine „Verknüpfung“ zum Spielen Button auf Steam und co.
Der einzige wirkliche Vorteil besteht nur darin, dass du alle deine Spiele an einem Ort siehst und keine Launcher wechseln musst, vorausgesetzt du hast sie schon installiert.
Super Sache. Bald dann hoffentlich auch für Xbox next.😊
Habs verknüpft.
Klappt super mit dem Battle.Net.
Mein gutes altes Duke Nukem Forever von Steam wird allerdings nicht angezeigt.
Muss nachher mal testen ob es bei mir angezeigt wird
So und was kann ich damit nun machen? Ist die XBOX App nur ein weiterer launcher? Kann steam komplett geschlossen sein oder muss es immer noch laufen? Verstehe ich halt nicht was daran so toll ist. Microsoft hat hier sicher nicht das Rad neu erfunden.
Es ist halt der gleiche Launcher wie auf der Xbox Ally
Hab das direkt deaktiviert, wie schon zuvor mit angezeigte Spiele von Ubi oder Riot. Ist einfach zu unübersichtlich. Für mich dient die Xbox App nur für Gamepass-Games. Selbst wenn man die Xbox App als Main Store/Launcher nutzt was wohl die wenigsten am PC machen, starten doch trotzdem sämtliche Launcher extra.
Sollte man auf solchen, in meine Augen sinnlosen Verknüpfungen stehen, könnte man doch auch direkt in Steam, Steam-fremde Spiele zur Bibliothek hinzufügen.
Muss ich mir mal genau ansehen nachher, liest sich eigentlich ganz gut.
Ich bleibe bei Heroic, wenn ich am PC spielen will.
Steam wird nicht erkannt. Läuft 🤪
Und ich weiß nicht ob und wie man es hinzufügt