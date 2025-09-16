Xbox App: Storefronts auf PC und Handheld jetzt vereint

Das Update für die Xbox App ist da, mit dem Storefronts auf PC und Handheld an einem Ort vereint werden.

Microsoft hat damit begonnen ein Update für die Xbox App auf PC für alle Windows 11-Nutzer auszurollen, mit der ihr eine gebündelte Spielebibliothek inklusive Drittanbieter wie Steam oder GOG erhaltet. Das Update ist auch für Handhelds erhältlich.

Eure Spiele und Apps aus verschiedenen Stores findet ihr somit einfacher und übersichtlicher in der Xbox App wieder. In den Einstellungen könnt ihr selbst entscheiden, welche Spielebibliotheken in der App angezeigt werden.

Eine geräteübergreifende Spielhistorie zeigt euch zudem, wann und wo ihr welche Spiele zuletzt gespielt habt.

Auf Handhelds wurde mit MyApps ein praktischer Ort geschaffen, von wo aus ihr eure Spiele von mehreren Orten aus finden, herunterladen und starten könnt. Ganz ohne hin- und herwechseln.

Das Update wurde zuvor von Xbox Insidern getestet. Wir hatten zuvor hier ausführlich darüber berichtet.