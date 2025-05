Xbox App: Update deutet auf Xbox-Handheld-Vorbereitung hin

Die Xbox-App für Windows hat kürzlich ein kleines, aber bedeutendes Update erhalten: Im Kompaktmodus werden nun Uhrzeit, WLAN-Informationen und der Akkustand angezeigt.

Was auf den ersten Blick wie eine simple Komfortfunktion wirkt, könnte in Wahrheit ein weiterer Hinweis auf ein kommendes Xbox-Handheld-Gerät sein. Die neuen Anzeigen ergeben besonders auf mobilen Geräten Sinn – also genau dort, wo Uhr, Netzwerkstatus und Akkulaufzeit entscheidend sind.

Wenn ihr die App regelmäßig nutzt, dürfte euch die Änderung bereits aufgefallen sein. Sie verbessert nicht nur die Übersichtlichkeit im Kompaktmodus, sondern passt sich funktional genau an das an, was man von einem tragbaren Xbox-Gerät erwarten würde. Kombiniert mit aktuellen Gerüchten rund um ein Xbox-basiertes High-End-Handheld im Stil des ASUS ROG Ally X, wirkt das Update weniger wie ein Zufall – sondern eher wie ein gezielter Schritt in Richtung mobile Gaming-Zukunft.

Glaubt ihr auch, dass das Update mit Uhr, WLAN-Status und Akkustand auf eine Handheld-Vorbereitung hindeuten?