Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty dominieren weiterhin die Xbox-Charts – doch ein neuer Aufsteiger sorgt für Bewegung in den Top 20.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? Auch in KW20/2026 bleiben die Xbox-Charts fest in der Hand der großen Dauerbrenner. Vor allem Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty zeigen weiterhin keinerlei Schwächen und verteidigen ihre Spitzenplätze souverän.

Gleichzeitig gibt es aber auch einige interessante Bewegungen innerhalb der Top 20. NBA 2K26 zieht weiter an Rocket League vorbei, GTA Online verbessert sich leicht und Battlefield kann sich ebenfalls etwas zurückkämpfen. Andere Titel wie ARC Raiders verlieren dagegen wieder etwas an Momentum.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

NBA 2K26 zieht an Rocket League vorbei

GTA Online verbessert sich weiter

Battlefield legt leicht zu

ARC Raiders verliert etwas an Boden

Die Top 4 bleiben komplett unangreifbar

Die wichtigsten Entwicklungen der Woche

NBA 2K26 klettert weiter nach oben

NBA 2K26 verbessert sich in KW20 um einen weiteren Platz und zieht an Rocket League vorbei. Basketball bleibt damit eines der stärksten Sportspiel-Themen auf Xbox Series X|S.

GTA Online bleibt extrem stark

Während sich die gesamte Gaming-Welt weiterhin auf Grand Theft Auto VI konzentriert, hält sich GTA Online weiterhin bemerkenswert stark in den Xbox-Charts und verbessert sich sogar erneut leicht.

Battlefield macht wieder Boden gut

Battlefield kann sich im Vergleich zur Vorwoche leicht verbessern und steigt von Platz 18 auf Platz 16. Offenbar sorgt die Shooter-Reihe weiterhin für stabile Spielerzahlen auf Xbox.

ARC Raiders verliert leicht an Momentum

Nachdem ARC Raiders in der vergangenen Woche noch zu den größten Gewinnern gehörte, verliert der Multiplayer-Shooter diesmal wieder einige Plätze und rutscht von Rang 16 auf Platz 19 ab.

Forza Horizon 5 bleibt ein Dauerbrenner

Trotz des nahenden Releases von Forza Horizon 6 bleibt Forza Horizon 5 weiterhin stabil in den Xbox Top 20 vertreten und gehört nach wie vor zu den beliebtesten Rennspielen auf der Plattform.

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW20/2026)

1. Fortnite

Epic Games hält Fortnite mit neuen Seasons, Events und Kollaborationen weiterhin souverän an der Spitze der Xbox-Charts.

2. Roblox

Roblox bleibt besonders bei jüngeren Spielern extrem beliebt und profitiert weiterhin von unzähligen Community-Erlebnissen.

3. Minecraft

Minecraft gehört auch Jahre nach Release weiterhin zu den größten Dauerbrennern auf Xbox und begeistert Spieler aller Altersgruppen.

4. Call of Duty

Die Call-of-Duty-Reihe bleibt auf Xbox weiterhin eine der stärksten Marken überhaupt und sorgt konstant für hohe Spielerzahlen.

5. NBA 2K26

Basketball bleibt auf Xbox ein großes Thema und NBA 2K26 verbessert sich in dieser Woche erneut innerhalb der Top 10.

6. Rocket League

Rocket League bleibt dank schneller Matches, kompetitivem Gameplay und regelmäßigen Seasons dauerhaft beliebt.

7. Rainbow Six Siege

Ubisofts Taktik-Shooter hält sich weiterhin bemerkenswert stark und profitiert von seiner treuen Competitive-Community.

8. GTA V

Trotz seines Alters bleibt Grand Theft Auto V weiterhin eines der meistgespielten Spiele auf Xbox Series X|S.

9. Apex Legends

Respawn Entertainment hält Apex Legends mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten weiterhin erfolgreich am Leben.

10. Madden NFL 26

American Football bleibt vor allem in den USA ein absoluter Dauerbrenner auf Xbox.

Platz 11 bis 20

11. GTA Online

12. Marvel Rivals

13. MLB The Show 26

14. Forza Horizon 5

15. College Football 26

16. Battlefield

17. Overwatch

18. FC 26

19. ARC Raiders

20. Red Dead Redemption 2

Live-Service-Games dominieren Xbox weiterhin

Die aktuellen Charts zeigen erneut deutlich, wie stark Live-Service- und Multiplayer-Spiele inzwischen den Gaming-Markt dominieren. Titel wie Fortnite, Roblox, Call of Duty, Rocket League oder Apex Legends bleiben über Monate hinweg nahezu unangreifbar.

Free-to-Play bleibt König

Vor allem Free-to-Play-Spiele behaupten sich weiterhin besonders stark auf Xbox Series X|S. Viele dieser Spiele werden laufend mit neuen Seasons, Events und kosmetischen Inhalten versorgt und binden ihre Community langfristig.

Neue Spiele haben es weiterhin schwer

Während die etablierten Dauerbrenner die Top 20 nahezu komplett kontrollieren, haben neue Veröffentlichungen zunehmend Probleme, sich langfristig in den Charts festzusetzen.

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen daraus die Top 20 der meistgespielten Spiele zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt aktuell weiterhin kein Weg vorbei.

Warum ändern sich die Charts oft nur minimal?

Viele Dauerbrenner werden kontinuierlich mit neuen Seasons, Events und Updates versorgt und halten ihre Spieler dadurch langfristig aktiv.

Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?

Ja, auch Spiele aus dem Xbox Game Pass fließen in die Charts mit ein.

Die aktuellen Xbox-Charts zeigen erneut eindrucksvoll, wie stark etablierte Multiplayer- und Live-Service-Spiele den Markt inzwischen kontrollieren. Gleichzeitig wird es für neue Releases immer schwieriger, dauerhaft gegen Fortnite, Roblox oder Call of Duty anzukommen.

Die größten Spiele im Mai

Im Video zeigen wir euch zusätzlich die aktuellen Highlights, die im Mai 2026 erscheinen und womöglich die Xbox-Charts aufmischen könnten:

Was sagt ihr zu den aktuellen Xbox-Charts? Glaubt ihr, dass neue Spiele überhaupt noch eine Chance gegen Fortnite, Roblox und Call of Duty haben? Oder bleibt ihr selbst lieber bei euren Dauerbrennern?

Und glaubt ihr, dass einige der Neuveröffentlichungen im Mai die Rangliste neu aufmischen kann? Wo könnte Forza Horizon 6 landen?