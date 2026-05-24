Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Diese Spiele dominieren aktuell Xbox – Zwei neue Aufsteiger stürmen die Top 10.

Fortnite bleibt unangefochten an der Spitze der Xbox-Charts. Doch dahinter sorgt die aktuelle Woche für einige spannende Verschiebungen: Mit Forza Horizon 6 und Subnautica 2 schaffen es gleich zwei aktuelle Hits erstmals in die Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? Auch in KW21/2026 bleiben Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty die klaren Platzhirsche der Plattform. Dennoch zeigt sich diesmal deutlich mehr Bewegung als in den Vorwochen.

Vor allem Forza Horizon 6 startet eindrucksvoll durch und rast direkt in die Top 10. Auch Subnautica 2 gelingt ein bemerkenswerter Sprung nach vorne. Gleichzeitig verlieren einige etablierte Titel wie GTA Online, MLB The Show 26 oder FC 26 weiter an Boden.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

Forza Horizon 6 steigt direkt auf Platz 7 ein

Subnautica 2 schafft den Sprung in die Top 10

Marvel Rivals verbessert sich um einen Platz

Battlefield setzt seinen Aufwärtstrend fort

GTA Online fällt aus den Top 15 zurück

Die wichtigsten Entwicklungen der Woche

Forza Horizon 6 legt einen Traumstart hin

Der größte Gewinner der Woche ist eindeutig Forza Horizon 6. Der neue Open-World-Racer steigt direkt auf Platz 7 der Xbox-Charts ein und gehört damit sofort zu den meistgespielten Spielen auf der Plattform. Der Launch dürfte zudem durch den Xbox Game Pass zusätzlich Rückenwind erhalten haben.

Subnautica 2 erobert die Top 10

Auch Subnautica 2 entwickelt sich zu einem echten Erfolg. Der Survival-Hit klettert direkt auf Rang 9 und lässt zahlreiche etablierte Dauerbrenner hinter sich.

Battlefield bleibt auf dem Vormarsch

Nachdem Battlefield bereits in der Vorwoche Boden gutmachen konnte, verbessert sich der Shooter erneut und rückt auf Platz 15 vor.

GTA Online verliert an Schwung

Während GTA V weiterhin stabil in den Top 10 vertreten bleibt, verliert GTA Online einige Plätze und rutscht auf Rang 16 ab.

Forza bleibt doppelt vertreten

Besonders bemerkenswert: Neben dem neuen Forza Horizon 6 hält sich auch Forza Horizon 5 weiterhin souverän in den Charts. Damit sind aktuell gleich zwei Forza-Titel unter den beliebtesten Xbox-Spielen vertreten.

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW21/2026)

1. Fortnite

Fortnite bleibt weiterhin das meistgespielte Spiel auf Xbox und profitiert von seinem konstanten Strom an neuen Inhalten.

2. Roblox

Roblox hält sich unverändert auf Platz 2 und begeistert weiterhin Millionen Spieler mit seinen Community-Erlebnissen.

3. Minecraft

Der Sandbox-Klassiker gehört auch 2026 weiterhin zu den beliebtesten Spielen überhaupt.

4. Call of Duty

Die Shooter-Reihe bleibt eine feste Größe auf Xbox und verteidigt erneut ihren Platz in den Top 5.

5. NBA 2K26

Basketball bleibt extrem beliebt und NBA 2K26 behauptet seinen starken fünften Platz.

6. Rocket League

Der Dauerbrenner rund um Autos und Fußball bleibt weiterhin fester Bestandteil der Xbox-Charts.

7. Forza Horizon 6

Der neue Racer feiert einen beeindruckenden Einstand und gehört sofort zu den größten Xbox-Hits des Jahres.

8. Rainbow Six Siege

Ubisofts Taktik-Shooter bleibt weiterhin bemerkenswert stabil in den Top 10 vertreten.

9. Subnautica 2

Das Survival-Abenteuer entwickelt sich zu einem der größten Überraschungserfolge des Jahres.

10. GTA V

Trotz seines hohen Alters gehört GTA V weiterhin zu den meistgespielten Spielen auf Xbox.

Platz 11 bis 20

11. Marvel Rivals

12. Apex Legends

13. Madden NFL 26

14. Forza Horizon 5

15. Battlefield

16. GTA Online

17. MLB The Show 26

18. Overwatch

19. College Football 26

20. FC 26

Neue Releases mischen die Charts auf

Die aktuelle Woche zeigt deutlich, dass große Neuveröffentlichungen auch 2026 noch das Potenzial besitzen, die Xbox-Charts durcheinanderzuwirbeln. Mit Forza Horizon 6 und Subnautica 2 schaffen es gleich zwei aktuelle Titel direkt in die Top 10.

Live-Service-Giganten bleiben dennoch dominant

Trotz der starken Neueinsteiger bleibt die Spitze weiterhin fest in der Hand der bekannten Multiplayer-Schwergewichte. Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führen die Charts weiterhin souverän an.

Game Pass sorgt für zusätzliche Reichweite

Gerade bei großen Xbox-Veröffentlichungen zeigt sich erneut, wie stark der Xbox Game Pass die Sichtbarkeit und Spielerzahlen neuer Titel beeinflussen kann.

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen daraus die Top 20 der meistgespielten Spiele zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führen die Xbox-Charts weiterhin deutlich an.

Welcher Neueinsteiger ist diese Woche am erfolgreichsten?

Forza Horizon 6 gelingt mit Platz 7 der stärkste Einstieg der Woche.

Warum sind ältere Spiele weiterhin so erfolgreich?

Viele Titel werden über Jahre hinweg mit neuen Inhalten, Seasons und Events unterstützt und können dadurch ihre Community langfristig binden.

Die aktuellen Xbox-Charts zeigen, dass neue Spiele durchaus noch für Bewegung sorgen können. Dennoch bleibt die Dominanz der großen Live-Service-Titel ungebrochen. Besonders spannend wird sein, ob Forza Horizon 6 und Subnautica 2 ihre starken Platzierungen in den kommenden Wochen halten können.

Die größten Spiele im Mai

Im Video zeigen wir euch zusätzlich die aktuellen Highlights, die im Mai 2026 erschienen sind und aktuell die Xbox-Charts aufmischen:

Was sagt ihr zu den aktuellen Xbox-Charts? Hält sich Forza Horizon 6 dauerhaft in den Top 10? Und wie weit kann Subnautica 2 eurer Meinung nach noch klettern?