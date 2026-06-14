Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Fortnite bleibt unangefochten an der Spitze der Xbox-Charts. Doch dahinter sorgt die aktuelle Woche für einige Überraschungen: Mit Escape the Backrooms (auch im Xbox Game Pass) schafft es ein neuer Titel direkt in die Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele, während Red Dead Redemption 2 in die Top 20 zurückkehrt.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S?

Auch in KW24/2026 bleiben Fortnite, Roblox und Minecraft die klaren Platzhirsche der Plattform. Dennoch sorgen einige bemerkenswerte Verschiebungen im Mittelfeld und ein überraschender Neueinsteiger für frischen Wind in den Charts.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

Escape the Backrooms steigt direkt in die Top 10 ein

Rainbow Six Siege überholt Rocket League

FC 26 verbessert sich deutlich auf Platz 14

Red Dead Redemption 2 kehrt in die Top 20 zurück

Forza Horizon 5 fällt aus den Charts

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW24/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Forza Horizon 6 Call of Duty NBA 2K26 Rainbow Six Siege Rocket League GTA V Escape the Backrooms Apex Legends Madden NFL 26 Marvel Rivals FC 26 MLB The Show 26 College Football 26 GTA Online Overwatch Battlefield Red Dead Redemption 2

Neue Überraschungen mischen die Charts auf

Der direkte Top-10-Einstieg von Escape the Backrooms zeigt erneut, dass auch kleinere oder unerwartete Titel das Potenzial haben, die Xbox-Charts aufzumischen. Gleichzeitig beweist die Rückkehr von Red Dead Redemption 2, wie langlebig erfolgreiche Spiele auch Jahre nach ihrer Veröffentlichung bleiben können.

Live-Service-Giganten bleiben dennoch dominant

Trotz einzelner Überraschungen bleibt die Spitze weiterhin fest in der Hand der bekannten Multiplayer-Größen. Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führen die Charts weiterhin souverän an.

Welcher Neueinsteiger ist diese Woche am erfolgreichsten?

Escape the Backrooms gelingt mit Platz 10 der stärkste Neueinstieg der Woche.

Welcher Titel kehrt in die Charts zurück?

Red Dead Redemption 2 schafft den Wiedereinstieg auf Platz 20 der Xbox Top 20.

Die aktuellen Xbox-Charts zeigen erneut, dass selbst etablierte Ranglisten immer wieder für Überraschungen gut sind. Während Fortnite seine Dominanz fortsetzt und Forza Horizon 6 weiter zur Spitzengruppe gehört, sorgen Escape the Backrooms und die Rückkehr von Red Dead Redemption 2 für die spannendsten Geschichten der Woche.