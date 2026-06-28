Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Diese Spiele dominieren aktuell Xbox – Leichte Verschiebungen im Mittelfeld und ein starker Dauerbrenner.

Fortnite bleibt unangefochten an der Spitze der Xbox-Charts. Auch in der KW26/2026 ändert sich an der absoluten Spitze wenig: Fortnite, Roblox und Minecraft dominieren weiterhin klar. Dahinter kommt es jedoch zu interessanten Verschiebungen, besonders im Mittelfeld.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S?

Auch in KW26/2026 bleiben Fortnite, Roblox und Minecraft die klaren Platzhirsche der Plattform. Dennoch sorgen einige bemerkenswerte Verschiebungen im Mittelfeld für Bewegung in den Charts.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

FC 26 verbessert sich weiter und klettert in die Top 10

Rocket League überholt Rainbow Six Siege

Escape the Backrooms hält sich stabil in den Top 20

Dead by Daylight kehrt in die Top 20 zurück

Forza Horizon 6 bleibt stark in der Spitzengruppe

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW24/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty NBA 2K26 Rocket League Forza Horizon 6 Rainbow Six Siege GTA V FC 26 Marvel Rivals Apex Legends Madden NFL 26 GTA Online Overwatch Escape the Backrooms MLB The Show 26 College Football 26 Dead by Daylight Battlefield

Neue Überraschungen mischen die Charts auf

Der stabile Auftritt von FC 26 in den Top 10 und die Rückkehr von Dead by Daylight zeigen, wie dynamisch die Xbox-Charts bleiben. Gleichzeitig beweisen etablierte Titel wie Rocket League und Forza Horizon 6 ihre anhaltende Stärke.

Live-Service-Giganten bleiben dennoch dominant

Trotz einzelner Verschiebungen bleibt die Spitze fest in der Hand der großen Multiplayer-Titel. Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führen die Charts weiterhin souverän an.

Welcher Neueinsteiger ist diese Woche am erfolgreichsten?

FC 26 setzt seinen Aufwärtstrend fort und schafft den Sprung in die Top 10.

Welcher Titel kehrt in die Charts zurück?

Dead by Daylight meldet sich erneut in den Top 20 zurück.

Die aktuellen Xbox-Charts zeigen erneut, dass die Plattform eine stabile Spitze bei gleichzeitig hoher Dynamik im Mittelfeld bietet. Während die großen Live-Service-Spiele dominieren, sorgen Titel wie FC 26 und Dead by Daylight für spannende Bewegungen.