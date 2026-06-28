Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Fortnite bleibt unangefochten an der Spitze der Xbox-Charts. Auch in der KW26/2026 ändert sich an der absoluten Spitze wenig: Fortnite, Roblox und Minecraft dominieren weiterhin klar. Dahinter kommt es jedoch zu interessanten Verschiebungen, besonders im Mittelfeld.
Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S?
Auch in KW26/2026 bleiben Fortnite, Roblox und Minecraft die klaren Platzhirsche der Plattform. Dennoch sorgen einige bemerkenswerte Verschiebungen im Mittelfeld für Bewegung in den Charts.
Die größten Gewinner & Trends der Woche
- FC 26 verbessert sich weiter und klettert in die Top 10
- Rocket League überholt Rainbow Six Siege
- Escape the Backrooms hält sich stabil in den Top 20
- Dead by Daylight kehrt in die Top 20 zurück
- Forza Horizon 6 bleibt stark in der Spitzengruppe
Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW24/2026)
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- NBA 2K26
- Rocket League
- Forza Horizon 6
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- FC 26
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- Madden NFL 26
- GTA Online
- Overwatch
- Escape the Backrooms
- MLB The Show 26
- College Football 26
- Dead by Daylight
- Battlefield
Neue Überraschungen mischen die Charts auf
Der stabile Auftritt von FC 26 in den Top 10 und die Rückkehr von Dead by Daylight zeigen, wie dynamisch die Xbox-Charts bleiben. Gleichzeitig beweisen etablierte Titel wie Rocket League und Forza Horizon 6 ihre anhaltende Stärke.
Live-Service-Giganten bleiben dennoch dominant
Trotz einzelner Verschiebungen bleibt die Spitze fest in der Hand der großen Multiplayer-Titel. Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führen die Charts weiterhin souverän an.
Welcher Neueinsteiger ist diese Woche am erfolgreichsten?
FC 26 setzt seinen Aufwärtstrend fort und schafft den Sprung in die Top 10.
Welcher Titel kehrt in die Charts zurück?
Dead by Daylight meldet sich erneut in den Top 20 zurück.
Die aktuellen Xbox-Charts zeigen erneut, dass die Plattform eine stabile Spitze bei gleichzeitig hoher Dynamik im Mittelfeld bietet. Während die großen Live-Service-Spiele dominieren, sorgen Titel wie FC 26 und Dead by Daylight für spannende Bewegungen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gut. Forza Horizon 6 weiterhin in den Top 10. 🥳❤️
FC 26 wundert mich jetzt nicht so weit oben in den Charts. Rainbow Six Siege hingegen schon. Wusste gar nicht, dass das noch so aktiv gespielt wird
Keine großen Überraschungen, Battlefield scheint bald aus der Liste zu fliegen, war zu erwarten, Forza Horizon 6 hält sich noch wacker in den Top 10.
Ja, noch. Aber wenn man sich mittlerweile die Bewertungen und die Enttäuschung und den Zorn der Community so ansieht, wohl nicht mehr so lange.
Leider gehöre ich auch zu den enttäuschten Spielern, der schnell gelangweilt war und den dann Bugs, dumme KI, bescheuertes Gelaber in den Story-Sequenzen (welches auch noch furchtbar synchronisiert ist und man nicht wegdrücken kann), ein völlig unrealistisches Tokio, immer gleiche Autos, unschaffbare Driftzonen auf 3 Sterne und Bltzerzonen, die man nur mit Youtube-Tricks schafft (was ist das denn für ein kack Spieldesign?), die wohl hässlichsten Avatare (ok, da kann man wenigstens was „drüber ziehen“) und auch noch Grafiktricks aus der XBOX360-Ära den Spaß ziemlich schnell gehörig versauten.
Bugs werden ewig nicht behoben, aber Hauptsache, schnell DLC’s raushauen…
Hoffentlich treibt PGG nicht bei Fable so einen Design-Schmu und ein Bugfest… Angst habe ich allerdings auch nochwegen der alten Forzatech, die ja schon am Limit aus allen Löchern pfeift…
Stimme dir in allen Punkten zu, hab etwas Angst, dass die Reihe in Zukunft so stagniert nach Teil 6, bei Fable bin ich auch skeptisch, da müssen wir uns aber noch länger gedulden.
Forza Horizon 6 auf Steam gibt es zahlreiche Spieler die das zocken. Somit 7. Platz völlig verdient! 😀
In den top 10 wären nur GTA und CoD was für mich der Rest nicht
FC 26 sicher wegen dem GP und der WM so weit oben.
Forza hält sich noch 👍
Toll Forza in den top ten 😅✌🏻