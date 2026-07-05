Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Fortnite bleibt unangefochten an der Spitze der Xbox-Charts. Die Top 10 zeigen sich in KW27/2026 so stabil wie lange nicht mehr – lediglich Rainbow Six Siege und Forza Horizon 6 tauschen die Plätze, während GTA Online wieder an Marvel Rivals vorbeizieht.
Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? Auch in KW27/2026 bleiben Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty die klaren Platzhirsche der Plattform. Größere Überraschungen bleiben diesmal zwar aus, dennoch gibt es im Mittelfeld einige interessante Positionswechsel.
Während die komplette Top 6 unverändert bleibt, tauschen Rainbow Six Siege und Forza Horizon 6 ihre Plätze. Außerdem verbessert sich GTA Online leicht, während Escape the Backrooms die Xbox Top 20 wieder verlassen muss.
Die größten Gewinner & Trends der Woche
- Rainbow Six Siege zieht wieder an Forza Horizon 6 vorbei
- GTA Online verbessert sich auf Platz 11
- Marvel Rivals rutscht einen Platz zurück
- Escape the Backrooms fällt aus den Xbox Top 20
- Red Dead Redemption 2 bleibt in den Charts vertreten
Die wichtigsten Entwicklungen der Woche
Rainbow Six Siege erobert Platz 7 zurück
Ubisofts Taktik-Shooter verbessert sich um einen Rang und verdrängt Forza Horizon 6 wieder auf Platz 8. Beide Titel bleiben jedoch weiterhin fester Bestandteil der Top 10.
GTA Online gewinnt wieder an Boden
Nachdem GTA Online zuletzt einige Plätze verloren hatte, verbessert sich der Rockstar-Dauerbrenner wieder leicht auf Rang 11 und zieht an Marvel Rivals vorbei.
Escape the Backrooms verabschiedet sich
Der Überraschungstitel der Vorwoche kann seinen Platz nicht verteidigen und verschwindet bereits wieder aus den Xbox Top 20.
Die Spitze bleibt unverändert
An der Tabellenspitze gibt es dagegen keinerlei Veränderungen. Fortnite, Roblox, Minecraft, Call of Duty, NBA 2K26 und Rocket League verteidigen ihre Platzierungen souverän.
Red Dead Redemption 2 behauptet sich
Auch Red Dead Redemption 2 bleibt nach seinem Wiedereinstieg in der Vorwoche Teil der Xbox Top 20 und hält sich auf Platz 20.
Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW27/2026)
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- NBA 2K26
- Rocket League
- Rainbow Six Siege
- Forza Horizon 6
- GTA V
- FC 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- Madden NFL 26
- Overwatch
- MLB The Show 26
- College Football 26
- Dead by Daylight
- Battlefield
- Red Dead Redemption 2
Stabile Woche für die Xbox-Charts
In dieser Woche dominieren vor allem Konstanz und Kontinuität. Größere Verschiebungen bleiben aus, während sich die meisten Top-Titel ihre Positionen sichern können.
Live-Service-Spiele dominieren weiter
Fortnite, Roblox, Minecraft, Call of Duty, Rocket League und Rainbow Six Siege zeigen erneut, wie konstant erfolgreiche Live-Service-Spiele über Jahre hinweg eine riesige Community binden können.
Kleine Veränderungen im Mittelfeld
Während sich GTA Online leicht verbessert und Rainbow Six Siege einen Platz gewinnt, bleiben die übrigen Positionen im Mittelfeld weitgehend unverändert.
FAQ
Wie entstehen die Xbox Top 20?
Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen daraus die Top 20 der meistgespielten Spiele zusammen.
Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?
Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führen die Xbox-Charts weiterhin an.
Welche Veränderung fällt diese Woche besonders auf?
Rainbow Six Siege zieht wieder an Forza Horizon 6 vorbei und GTA Online verbessert sich leicht auf Platz 11.
Welches Spiel verlässt die Top 20?
Escape the Backrooms schafft es in dieser Woche nicht mehr unter die 20 meistgespielten Xbox-Spiele.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
So gut wie keine Veränderung zu sehen, Forza wird wohl die nächsten Wochen langsam aus der Top 10 verschwinden, Battlefield könnte bald komplett raus sein.
Ich spiele selber selten BF, aber hat das Spiel nicht ein großes Update bekommen? Könnte es nicht für etwas Aufwind sorgen?
Kurzfristig ja, jetzt im Juli kommen anscheinend Seeschlachten noch hinzu, viele scheinen aber von Battlefield 6 enttäuscht zu sein.
The same procedure as last week, Miss Sophie?
Same procedure as every week, James.
Fast wie immer 😅
Fortnite Roblox Minecraft
Eigentlich wie immer.
Wenigstens dit hält sich stabil 😹😅✌🏻
Keine großen Änderungen, wie immer.
Welcher Call of Duty?
Free-2-Play?
Wie immer (fast) nichts dabei das ich zocke.