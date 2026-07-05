Xbox Charts: Diese Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der Woche

Diese Spiele dominieren aktuell Xbox – Leichte Verschiebungen im Mittelfeld und ein starker Dauerbrenner.

Fortnite bleibt unangefochten an der Spitze der Xbox-Charts. Die Top 10 zeigen sich in KW27/2026 so stabil wie lange nicht mehr – lediglich Rainbow Six Siege und Forza Horizon 6 tauschen die Plätze, während GTA Online wieder an Marvel Rivals vorbeizieht.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? Auch in KW27/2026 bleiben Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty die klaren Platzhirsche der Plattform. Größere Überraschungen bleiben diesmal zwar aus, dennoch gibt es im Mittelfeld einige interessante Positionswechsel.

Während die komplette Top 6 unverändert bleibt, tauschen Rainbow Six Siege und Forza Horizon 6 ihre Plätze. Außerdem verbessert sich GTA Online leicht, während Escape the Backrooms die Xbox Top 20 wieder verlassen muss.

Die größten Gewinner & Trends der Woche

Rainbow Six Siege zieht wieder an Forza Horizon 6 vorbei

GTA Online verbessert sich auf Platz 11

Marvel Rivals rutscht einen Platz zurück

Escape the Backrooms fällt aus den Xbox Top 20

Red Dead Redemption 2 bleibt in den Charts vertreten

Die wichtigsten Entwicklungen der Woche

Rainbow Six Siege erobert Platz 7 zurück

Ubisofts Taktik-Shooter verbessert sich um einen Rang und verdrängt Forza Horizon 6 wieder auf Platz 8. Beide Titel bleiben jedoch weiterhin fester Bestandteil der Top 10.

GTA Online gewinnt wieder an Boden

Nachdem GTA Online zuletzt einige Plätze verloren hatte, verbessert sich der Rockstar-Dauerbrenner wieder leicht auf Rang 11 und zieht an Marvel Rivals vorbei.

Escape the Backrooms verabschiedet sich

Der Überraschungstitel der Vorwoche kann seinen Platz nicht verteidigen und verschwindet bereits wieder aus den Xbox Top 20.

Die Spitze bleibt unverändert

An der Tabellenspitze gibt es dagegen keinerlei Veränderungen. Fortnite, Roblox, Minecraft, Call of Duty, NBA 2K26 und Rocket League verteidigen ihre Platzierungen souverän.

Red Dead Redemption 2 behauptet sich

Auch Red Dead Redemption 2 bleibt nach seinem Wiedereinstieg in der Vorwoche Teil der Xbox Top 20 und hält sich auf Platz 20.

Top 10 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW27/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty NBA 2K26 Rocket League Rainbow Six Siege Forza Horizon 6 GTA V FC 26 GTA Online Marvel Rivals Apex Legends Madden NFL 26 Overwatch MLB The Show 26 College Football 26 Dead by Daylight Battlefield Red Dead Redemption 2

Stabile Woche für die Xbox-Charts

In dieser Woche dominieren vor allem Konstanz und Kontinuität. Größere Verschiebungen bleiben aus, während sich die meisten Top-Titel ihre Positionen sichern können.

Live-Service-Spiele dominieren weiter

Fortnite, Roblox, Minecraft, Call of Duty, Rocket League und Rainbow Six Siege zeigen erneut, wie konstant erfolgreiche Live-Service-Spiele über Jahre hinweg eine riesige Community binden können.

Kleine Veränderungen im Mittelfeld

Während sich GTA Online leicht verbessert und Rainbow Six Siege einen Platz gewinnt, bleiben die übrigen Positionen im Mittelfeld weitgehend unverändert.

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen daraus die Top 20 der meistgespielten Spiele zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führen die Xbox-Charts weiterhin an.

Welche Veränderung fällt diese Woche besonders auf?

Rainbow Six Siege zieht wieder an Forza Horizon 6 vorbei und GTA Online verbessert sich leicht auf Platz 11.

Welches Spiel verlässt die Top 20?

Escape the Backrooms schafft es in dieser Woche nicht mehr unter die 20 meistgespielten Xbox-Spiele.